Magisterio: "El curriculum omite la presencia de mujeres en la estructura de conocimiento" Luego de la huelga general feminista del 8 de marzo, el Colegio de Profesores entregó este martes un estudio que analiza las desigualdades y discriminaciones de género que viven las docentes en las instituciones educativas.Para la encargada del departamento de género y mujer del Colegio de Profesores, Magdalena Reyes, "el Estado de Chile no puede seguir eludiendo su responsabilidad respecto de la educación sexista". Pilar León Miércoles 13 de marzo 2019 8:45 hrs.

Violencia en las escuelas, sesgos de género y curriculum, son los tres ejes en los que se divide el estudio que realizó el Colegio de Profesores con el objetivo de evidenciar la desigualdad de género que experimentan las profesoras dentro del sistema educativo. De acuerdo al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, este informe nace “porque la educación no sexista es algo que les atañe directamente como gremio”, es por ello que han trabajado desde hace tiempo en el tema. El estudio señala respecto de la violencia en las escuelas que la mayoría de las denuncias por vulneración de derechos, maltrato a docentes y agresiones sexuales son realizadas por mujeres, con un 94 por ciento, un 97 por ciento y un 68 por ciento, respectivamente. Sobre el curriculum, el informe indica que su contenido es principalmente androcentrista, lo que se manifiesta en los planes y programas de lenguaje e historia y en la bibliografía obligatoria. “El curriculum invisibiliza y omite la presencia de mujeres dentro de la estructura de conocimiento. Lo que es posible ver en los programas de lenguaje y comunicación con la presencia de escritoras ahí, donde de un total de 12 lecturas, todas son de autores y ninguna de autoras. Lo mismo ocurre con historia, donde hay una bibliografía recomendada para profesoras, de las cuales 47 son mujeres, 4 corresponden a lecturas mixtas (…) Entonces, tenemos muchos indicadores de como los sesgos están presentes en nuestros istema educativo y como son permanentemente institucionalizados e invisibilizadas las mujeres”, explicó la directora ejecutiva de la Revista Docencia, Rosa Montecinos. En relación a los sesgos de género, el estudio revela que las docentes trabajan hasta 75,5 horas a la semana, pues se considera dentro de su jornada el trabajo docente no remunerado en el hogar y trabajo doméstico. Además, el informe señala que solo un 47, 5% de los cargos directivos de las instituciones educativas están ocupados por mujeres. Para la encargada del departamento de género y mujer del Colegio de Profesores, Magdalena Reyes, “el Estado de Chile no puede seguir eludiendo su responsabilidad respecto de la educación sexista, no puede seguir trabajando y/o haciendo campañas por una educación no sexista. Tiene que hacer un cambio profundo en los planes y programas y tienen que hacer un cambio profundo en cómo se aborda el tema de la igualdad, hombre, mujer o diversidad de género”. Por su parte, la encargada del departamento de educación del gremio, Eliana Rojas, afirmó que también “es una necesidad urgente hacer un cambio en la formación inicial docente respecto de las profesores y profesoras. Puesto que los estudiantes de pedagogía y futuros profesores y profesoras puedan cuestionar el curriculum y contextualizarlo en la sala de clases. La idea es que desde ahí se empiece a transformar esta necesidad de un cambio social en relación al feminismo”.

