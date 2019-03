3654800462

Cultura Museo del Mundo: proyecto visibiliza y difunde el arte popular de todo el planeta Con fines educativos y de difusión del arte popular, la iniciativa está abierta a colaboraciones y será lanzada en Chile este jueves 14 de marzo en la Biblioteca Nacional Diario Uchile Miércoles 13 de marzo 2019 11:16 hrs.

Alpargatas de Kirguistán, sombreros de Vietnam, textiles de Perú, bordados de Croacia y emboques de Chile. Estas son sólo algunas de las más de 400 piezas que actualmente forman parte de la colección del Museo del Mundo, iniciativa encabezada por la licenciada en Teoría e Historia del Arte de la U. de Chile, Camila Caris, junto a la productora audiovisual y diseñadora Esperanza Hidalgo. Con el objetivo de visibilizar diferentes culturas del mundo, particularmente la creación de los artistas populares, relevando este quehacer muchas veces visto como un arte menor por la academia, este proyecto autogestionado será lanzado en Chile este jueves 14 de marzo en la Biblioteca Nacional. “Trabajé en el Museo de Arte Popular Americano (MAPA) y en ese espacio aprendí mucho sobre administración de colecciones. Después me fui especializando y el 2016 empezamos a hacer este proyecto y unificamos los objetos que teníamos cada una”, cuenta Camila Caris respecto al surgimiento de este proyecto que se puede conocer en su portal www.museodelmundo.org y que se plantea desde el coleccionismo educativo. Esto, a través de un abordaje no comercial de las creaciones, apuntando a la investigación y reconocimiento de los artistas, portadores de una cultura y de un quehacer, desde el punto de vista histórico, político, religioso, cultural o artístico que contienen sus producciones, en su vínculo con el territorio que habitan y conforman. Trabajar en el MAPA, destacó Caris, fue una experiencia que marcó la valoración del arte popular. “Yo estudié Historia del Arte, pero el MAPA me ayudó mucho a conocer y relevar esta figura totalmente desplazada del artista popular. Las expresiones artísticas populares son consideradas artes menores, y se les llaman artesanos y no artistas. Acá hay cuestiones y distinciones de formación académica”, detalló, agregando que el trabajo de estos creadores y creadoras “representa a la humanidad en sí misma, a la capacidad artística que tenemos como humanos y que no necesitamos que una universidad nos ampare y diga que somos artistas”. El arte popular, prosiguió Caris, “no es una producción que murió, es arte contemporáneo pero pasa que no está en la lógica de la institución y lo académico”, motivo por el cual es relevante difundirlo y estudiarlo. En relación a la labor educativa, las creadoras del museo ya han brindado asesorías y acompañamientos a museos en materia de creación de colecciones, las que esperan seguir brindando a otras experiencias, ya sean institucionales como locales y comunitarias. A la fecha, el Museo del Mundo es la puerta a las creaciones provenientes de 90 localidades de todo el globo. Gracias a un proceso de catalogación, registro fotográfico y un embalaje de conservación, el museo busca continuar haciendo crecer su acervo. Es por ello que el Museo del Mundo está abierto a recibir donaciones para seguir haciendo crecer su acervo. Para quienes quieran donar piezas, los interesados deben contar además con información de la misma. “Tiene que haber una información mínima que nosotras necesitamos saber de la procedencia de los objetos, sabiendo además que si se dona ese objeto va a ser catalogado y fotografiado”, concluyó Caris. Tras el lanzamiento en Chile, Museo del Mundo será presentado próximamente en Argentina y Guatemala. Junto con la presentación del proyecto se lanzará el libro “Mujeres para pintar”, proyecto del mismo equipo que busca relevar la figura e historias de doce mujeres en este primer tomo, entre ellas Angela Davis, Bartolina Sisa, Ana Tijoux, y más. Imagen destacada: Obra perteneciente a la colección Pintura Instintitva. Fuente: www.museodelmundo.org.

