7d2cbde3e0

09cae28057

Cultura Marilyn, el drama sobre las consecuencias de la homofobia llega a Chile Estrenada con aplausos en la Berlinale y proyectada en San Sebastián y Sanfic, la película dirigida por Martín Rodríguez Redondo llegará a las salas chilenas el jueves 21 de marzo. Diario Uchile Jueves 14 de marzo 2019 11:20 hrs. Compartir

Marilyn, de la casa productora chilena Quijote Films, se basa en un caso policial real ocurrido en Argentina en el año 2009. Dirigida por el cineasta trasandino Martín Rodríguez Redondo y proyectada en festivales prestigiosos como Berlín, San Sebastián, Sanfic y Seattle, entre otros, sigue a Marcos, un adolescente que buscará ser fiel a su identidad sexual en medio de un pueblo marcado por la homofobia y la discriminación. Protagonizado por los argentinos Walter Rodríguez, Germán de Silva, la participación de Andrew Bargsted, además de la actriz chilena Catalina Saavedra, el filme se estrenará en salas de Chile el próximo jueves 21 de marzo. Aunque la historia que inspiró la cinta tuvo lugar en Argentina, Marilyn retrata la violencia homofóbica con una universalidad que, lamentablemente, podemos reconocer en estos tiempos. La víctima es Marcos, quien ayuda a su madre en las tareas hogareñas mientras su familia se encarga de las labores pesadas en una estancia. “Me motivó el entusiasmo de su director Martín Rodríguez en querer contar esta historia y el desafío de grabarla completamente en Argentina, con un equipo argentino y en argentino”, cuenta Catalina Saavedra, quien interpreta a Olga, la madre del protagonista. “También me motivó el tema. Creo que hasta que esto de las opciones de cada uno, de hacer y ser quien se quiera en la vida no sea tema, será siempre un aporte hablar de ello”, dijo. La actriz no solo se vio enfrentada a las exigencias dramáticas del filme, sino que también a los pormenores en la forma de hablar. “Lo más agradable fue de encontrarme con un equipo que me apoyó en este desafío”, recuerda. “Un equipo argentino que era el mejor juez que yo podía tener para lograr este objetivo que era convencer de que el personaje fuera de allá. Lo otro que me ayudó mucho fue que el personaje era una mujer de las afueras, de una zona rural, y allá como acá, saliendo de capital, empiezan a modificarse las entonaciones y te puedes encontrar con un montón de formas de hablar en argentino”. Para ella, su personaje es “una víctima. Una mujer sin mucha educación y ambiciones tan básicas como ver un programa de TV”. “Olga no entiende nada porque nadie se lo explicó antes. Su reacción hacia la realidad es totalmente pobre, ciega. Pero aun así es una madre preocupada que intentará sacar a su familia adelante”, dice la actriz chilena. El tema es relevante y urgente en una sociedad en la que seguimos lidiando con la discriminación. “Creo que cualquier tema no resuelto en nuestro país y en cualquiera, hay que apurarlo para que se resuelva”, destaca Saavedra. “El cine es un excelente medio para visibilizar los problemas de nuestras cada vez más ciegas y sordas sociedades. Además, siempre es interesante constatar que nada supera a la realidad”, concluye.

Marilyn, de la casa productora chilena Quijote Films, se basa en un caso policial real ocurrido en Argentina en el año 2009. Dirigida por el cineasta trasandino Martín Rodríguez Redondo y proyectada en festivales prestigiosos como Berlín, San Sebastián, Sanfic y Seattle, entre otros, sigue a Marcos, un adolescente que buscará ser fiel a su identidad sexual en medio de un pueblo marcado por la homofobia y la discriminación. Protagonizado por los argentinos Walter Rodríguez, Germán de Silva, la participación de Andrew Bargsted, además de la actriz chilena Catalina Saavedra, el filme se estrenará en salas de Chile el próximo jueves 21 de marzo. Aunque la historia que inspiró la cinta tuvo lugar en Argentina, Marilyn retrata la violencia homofóbica con una universalidad que, lamentablemente, podemos reconocer en estos tiempos. La víctima es Marcos, quien ayuda a su madre en las tareas hogareñas mientras su familia se encarga de las labores pesadas en una estancia. “Me motivó el entusiasmo de su director Martín Rodríguez en querer contar esta historia y el desafío de grabarla completamente en Argentina, con un equipo argentino y en argentino”, cuenta Catalina Saavedra, quien interpreta a Olga, la madre del protagonista. “También me motivó el tema. Creo que hasta que esto de las opciones de cada uno, de hacer y ser quien se quiera en la vida no sea tema, será siempre un aporte hablar de ello”, dijo. La actriz no solo se vio enfrentada a las exigencias dramáticas del filme, sino que también a los pormenores en la forma de hablar. “Lo más agradable fue de encontrarme con un equipo que me apoyó en este desafío”, recuerda. “Un equipo argentino que era el mejor juez que yo podía tener para lograr este objetivo que era convencer de que el personaje fuera de allá. Lo otro que me ayudó mucho fue que el personaje era una mujer de las afueras, de una zona rural, y allá como acá, saliendo de capital, empiezan a modificarse las entonaciones y te puedes encontrar con un montón de formas de hablar en argentino”. Para ella, su personaje es “una víctima. Una mujer sin mucha educación y ambiciones tan básicas como ver un programa de TV”. “Olga no entiende nada porque nadie se lo explicó antes. Su reacción hacia la realidad es totalmente pobre, ciega. Pero aun así es una madre preocupada que intentará sacar a su familia adelante”, dice la actriz chilena. El tema es relevante y urgente en una sociedad en la que seguimos lidiando con la discriminación. “Creo que cualquier tema no resuelto en nuestro país y en cualquiera, hay que apurarlo para que se resuelva”, destaca Saavedra. “El cine es un excelente medio para visibilizar los problemas de nuestras cada vez más ciegas y sordas sociedades. Además, siempre es interesante constatar que nada supera a la realidad”, concluye.