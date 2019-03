Cámara de los Comunes aprueba aplazar Brexit

Con 412 votos a favor y 202 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó la moción que aplaza la salida del Reino Unido de a Unión Europea hasta el 30 de junio. La propuesta de la primera ministra Theresa May se dio luego que el miércoles los parlamentarios aprobaran una salida de Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo.

La nueva fecha para la salida de los británicos de la UE está prevista para el 30 de junio, sin embargo Theresa May condicionó la solicitud de extensión a que el parlamento respalde los términos del acuerdo sellado en Bruselas y que los Comunes han rechazado dos veces, decisión que debería votarse el martes 19.

Pese a la decisión del Parlamento de extender el plazo de salida, no son ellos quienes determinarán si esto sucede, pues solo pueden hacer la petición a Bruselas y serán ellos quienes decidan concederlo. Para lo anterior es requisito sine quanon la unanimidad de los 27 miembros de la Comunidad. El propio presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, apoyó la idea de un aplazamiento y comprometió su ayuda para lograrlo.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.

— Donald Tusk (@eucopresident) 14 de marzo de 2019