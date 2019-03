Políticos y ciudadanos: Prohíbase olvidar y sugiérase solucionar

Llegó marzo, ese mes que nos trae el otoño y el recuerdo del olor a tierra mojada con las primeras lluvias del año. También el mes de inicio de clases, de retomar las labores de vuelta al trabajo, del inicio del año legislativo, de las metas y propuestas que se plantean tanto el gobierno como la oposición, este año con cálculos electorales incluidos. Luego, marzo inicia a fondo con el día internacional de la mujer y el llamado a marchar. Pero no derramaremos más tinta sobre ese evento, pues ya se ha dicho suficiente y las urgencias son demasiadas.

Hay problemas locales muy graves en la región como para taparlos o minimizarlos en este comienzo del 2019. Pensemos, por ejemplo, en Viña del Mar y en Valparaíso y sus déficits. Está prohibido olvidar que las dos ciudades más importantes de esta zona de la región están al debe con la ciudadanía en la forma en como manejan sus arcas. Prohíbase, también, olvidar a Quintero y Puchuncaví y el embate que han sufrido a consecuencia de la contaminación. Prohíbase olvidar que el transporte público de nuestra región es el peor evaluado por la ciudadanía (según datos de la V Encuesta P!ensa de Calidad de Vida de la región de Valparaíso) y que, por razones desconocidas, aún no se licita. No olvidar, bajo circunstancia alguna, que Amelia, de un año y nueve meses, murió en el hospital Van Buren por no contar con atención médica oportuna.

Por todo lo anterior, se sugiere que, para este año, cuando se inicien las primeras conversaciones de los bloques políticos -partidistas o no- para explorar quién va a elección (de alcalde, gobernador o concejales de cada una de las comunas de esta hermosa región), ubiquen, levanten y envalentonen a personas capaces, potentes y nobles que tengan a la vista las situaciones que no pueden esperar. Sugiérase, también, a la persona que habita esta región que no se deje llevar por el eslogan político. Solo de esta forma lograremos tener autoridades capaces y tenaces al momento de plantear soluciones a los problemas públicos que como región nos aquejan.

Porque es cierto lo que indica el Honorable Senador Carlos Montes, al dejar la presidencia del Senado: “La actividad política se ha vuelto intrascendente frente a demandas complejas, ha perdido efectividad y legitimidad”. Pues bien, se ha vuelto intranscendente porque para las autoridades que nos representan parece ser que se les ha vuelto intranscendente los problemas de la gente. Esos problemas, como los nombrados, que se prometen solucionar mañana pero que nos afectan hoy. Por eso se hace la petición “prohíbase olvidar”.

El autor es investigador de Fundación P¡ensa