7d2cbde3e0

09cae28057

Educación Nacional Universidad Católica del Norte aplaza aprobación de protocolo contra acoso El Consejo Superior de la casa de estudios decidió que el protocolo sea revisado en las facultades, lo que retrasaría su aprobación y entrada en vigencia hasta el segundo semestre. La situación provocó molestia en las estudiantes, quienes aseguran que no hay motivo para seguir retrasandolo. Andrea Bustos C. Jueves 14 de marzo 2019 8:51 hrs. Compartir

La Universidad Católica del Norte decidió postergar la implementación del protocolo de acoso que se construyó en una comisión triestamental luego de la movilización estudiantil feminista de 2018. Así lo denunciaron desde la Asamblea de Mujeres de la casa de estudios, quienes acusan con la decisión el protocolo se pondrá en marcha recién durante el segundo semestre. Según informaron las estudiantes, ayer el documento debía ser revisado en el Consejo Superior para ser aprobado y puesto en marcha. Sin embargo, el organismo académico decidió que sea revisado en las diferentes facultades para que puedan aportar nuevos elementos o dudas respecto de los que ya están incluidos. Previamente, el documento fue revisado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por académicos expertos en la materia de la misma casa de estudios, por lo que para Anyela Urra, vocera de la Asamblea de Mujeres auto convocadas de la Universidad Católica del Norte, es inexplicable que se aplace si ya fue visado por quienes saben del tema. “Luego de todo este proceso, que fue de alrededor de un año de conformación de este protocolo, y después de todas las revisiones con personas que saben de estas temáticas, que se haya levantado esta moción y que se haya bajado el protocolo para extender aún más el tiempo de su aprobación generó grandes revuelos, porque al día de hoy han salido varias denuncias por acoso en la universidad y las comisiones transitorias hoy no actúan de la manera más eficiente”, comentó. Con esta decisión del Consejo Superior, desde la Asamblea de Mujeres de la Universidad Católica del Norte estiman que el protocolo será revisado en el organismo académico nuevamente recién en mayo, por lo que lo más probable es que se implemente durante el segundo semestre. Por otra parte, Anyela Urra señaló que les preocupa que en esta nueva revisión no se tome en cuenta a los estudiantes, pues en algunas facultades no se garantiza su participación. “Se baja a las facultades y dentro de cada facultad hay distintas unidades, entonces en esas distintas unidades se hacen diferentes consejos y lo problemático de aquello es que en algunos de esos consejos no hay participación estudiantil, y en muchos de esos consejos el estamento estudiantil no tiene voto”. Frente a la situación, este miércoles las estudiantes tuvieron una asamblea en la que discutieron su postura frente a la decisión del Consejo Superior. Al respecto, su vocera Anyela Urra indicó que se mantendrán alertas a cómo continua el proceso y que solicitarán reunirse con el rector de la Universidad Católica del Norte para conversar sobre este aplazamiento.

La Universidad Católica del Norte decidió postergar la implementación del protocolo de acoso que se construyó en una comisión triestamental luego de la movilización estudiantil feminista de 2018. Así lo denunciaron desde la Asamblea de Mujeres de la casa de estudios, quienes acusan con la decisión el protocolo se pondrá en marcha recién durante el segundo semestre. Según informaron las estudiantes, ayer el documento debía ser revisado en el Consejo Superior para ser aprobado y puesto en marcha. Sin embargo, el organismo académico decidió que sea revisado en las diferentes facultades para que puedan aportar nuevos elementos o dudas respecto de los que ya están incluidos. Previamente, el documento fue revisado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por académicos expertos en la materia de la misma casa de estudios, por lo que para Anyela Urra, vocera de la Asamblea de Mujeres auto convocadas de la Universidad Católica del Norte, es inexplicable que se aplace si ya fue visado por quienes saben del tema. “Luego de todo este proceso, que fue de alrededor de un año de conformación de este protocolo, y después de todas las revisiones con personas que saben de estas temáticas, que se haya levantado esta moción y que se haya bajado el protocolo para extender aún más el tiempo de su aprobación generó grandes revuelos, porque al día de hoy han salido varias denuncias por acoso en la universidad y las comisiones transitorias hoy no actúan de la manera más eficiente”, comentó. Con esta decisión del Consejo Superior, desde la Asamblea de Mujeres de la Universidad Católica del Norte estiman que el protocolo será revisado en el organismo académico nuevamente recién en mayo, por lo que lo más probable es que se implemente durante el segundo semestre. Por otra parte, Anyela Urra señaló que les preocupa que en esta nueva revisión no se tome en cuenta a los estudiantes, pues en algunas facultades no se garantiza su participación. “Se baja a las facultades y dentro de cada facultad hay distintas unidades, entonces en esas distintas unidades se hacen diferentes consejos y lo problemático de aquello es que en algunos de esos consejos no hay participación estudiantil, y en muchos de esos consejos el estamento estudiantil no tiene voto”. Frente a la situación, este miércoles las estudiantes tuvieron una asamblea en la que discutieron su postura frente a la decisión del Consejo Superior. Al respecto, su vocera Anyela Urra indicó que se mantendrán alertas a cómo continua el proceso y que solicitarán reunirse con el rector de la Universidad Católica del Norte para conversar sobre este aplazamiento.