Educación Política Funcionarios evidencian crisis en el Mineduc: "La ministra Cubillos no es capaz" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, Egidio Barrera, señaló que la ministra Marcela Cubillos, no ha sido capaz de manejar la entidad, esto a raíz de las tensiones existentes con el subsecretario Raúl Figueroa y el error que dejó a 130 docentes sin su bono de retiro. Ricardo Verdugo S. Viernes 15 de marzo 2019 10:26 hrs.

Un fuerte clima de tensión es lo que se vive en la interna del Ministerio de Educación. Al supuesto distanciamiento que se habría producido entre la ministra Marcela Cubillos y el subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, ahora se suman las críticas por parte de los funcionarios de la entidad. En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, señaló que la secretaria de Estado no ha sido capaz de manejar el ministerio, y que desde el Gobierno solo ser han centrado en acciones mediáticas. “Desde su llegada se ha provocado un profundo retroceso por la poca claridad con la que se está pretendiendo avanzar en el sistema a nivel nacional. Desde la instalación de este Gobierno solo se han preocupado de acciones mediáticas y no de fondo”. La ministra Cubillos ha sido fuertemente criticada por la gira que llevó a cabo este verano para dar a conocer el proyecto admisión justa, dejando en un segundo plano el avance de la desmunicipalización. Egidio Barrera comentó que este hecho, sumado a la falta de dialogo, ha generado roces en la cúpula mayor del Ministerio, específicamente con el subsecretario Raúl Figueroa. “Ha quedado en evidencia las fuertes discrepancias que existen entre el sexto y el séptimo piso, entre el subsecretario y la ministra. Esto pasa porque ella no es capaz de dialogar ni de hacer equipo”. Desde que Cubillos asumió en agosto pasado, el equipo de comunicaciones del ministerio ha sufrido varios cambios, en particular, en su cargo directivo, siendo hasta ahora cuatro jefes del área los que han dejado su puesto. No obstante, marzo no ha sido más benigno, ya que en las últimas horas se dio a conocer que un error de la Dirección de Educación Pública le habría costado a 130 profesores quedar fuera del Bono de Retiro Docente. Dicho error en la asignación de los bonos se produjo en febrero, cuando Cubillos visitó varias ciudades del país para dar a conocer Admisión Justa. Sobre este punto, Barrera criticó el nombramiento de María Francisca Johansen como jefa subrogante de la Dirección de Educación Pública. “Si estuviese la gente idónea, esto no habría pasado. Efectivamente, la encargada que dejó Cubillos no tenía ‘dedos para el piano’. No maneja las situaciones”. De acuerdo al Mineduc, el error se produjo debido a que se consideró como beneficiarios del 2017 a profesionales que les correspondía un cupo el 2016. En la Resolución Exenta N°1189 del Ministerio, se señala que se corregirá el error “sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan”.

