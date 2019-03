81089025d7

Juzgado de Garantía sobresee a Herval Abreu por casos de abuso sexual La fiscal jefa de Las Condes, Lorena Parra, comunicó al Cuarto Juzgado de Garantía que no seguirían adelante con la investigación contra el director de televisión por la falta de antecedentes probatorios. Las denunciantes, por su parte, difundieron un comunicado solicitando modificaciones legales que permitan mayor protección a las víctimas de abuso sexual. Diario Uchile Viernes 15 de marzo 2019 17:10 hrs.

Luego que la Fiscalía decidiera no seguir adelante con la investigación por las denuncias de abuso sexual en contra de Herval Abreu, el Cuarto Juzgado de Garantía accedió a la solicitud de la defensa y sobreseyó al director de televisión. El Ministerio Público comunicó su decisión de perseverar debido a que no fue posible reunir los antecedentes suficientes para acusar formalmente a Abreu de los cargos que se le imputaban. El tribunal, sin embargo, emitió la resolución de sobreseimiento respecto de cuatro de las cinco denuncias ya que estimó que en la causa restante aún quedan trámites por realizar. Quienes hicieron públicas las situaciones de presunto abuso sexual difundieron la tarde del viernes una carta abierta frente a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación. En la misiva Carolina Contreras, Antonella Orsini, Carola Paz, Fedra Vergara, Bárbara Zemelman y Andrea Zuckermann señalaron que su única intención luego de realizar las denuncias fue “visibilizar una situación que nos afecta no solo a nosotras, sino a muchas mujeres en ambientes laborales, artísticos, familiares o académicos”. En el texto también las denunciantes expresan que estaban conscientes de las dificultades que enfrentarían en orden a lograr una condena contra el director, pero manifiestan sentirse conformes pues “se logró acreditar que los hechos ocurrieron, se demostró también que nuestros testimonios eran ciertos y que constituían un reflejo de prácticas habituales y legitimadas en nuestro medio y en tantos otros”. Señalan también que el vacío legal que existe al no existir tipificación penal de este tipo de conductas dice relación con la falta de una legislación acorde a los tiempos. “El problema aquí no es que falten antecedentes, sino que los hechos son atípicos, lo que no hace más que evidenciar las deficientes políticas criminales que inspiran nuestra legislación”. En tanto, la defensa del director se mostró satisfecha con el resultado del proceso judicial. El abogado Mario Vargas afirmó que Abreu no iniciará acciones legales en contra de quienes lo denunciaron. “Por el momento, mi cliente está tranquilo, conforme, y la verdad se irá viendo en el proceso, en cómo retomará su vida”. Las investigaciones contra el llamado “zar de las teleseries” se iniciaron luego de la publicación de un extenso reportaje en la Revista Sábado de El Mercurio que contaba con el testimonio de seis mujeres que señalaron que las actitudes de abuso de Abreu eran un secreto a voces dentro del mundo de la televisión.

