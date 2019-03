Gobierno respalda desarrollo de Prosur: “Es un foro sin ideología ni burocracia”

Este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, defendió el avance de Prosur, encuentro que se desarrollará el próximo 22 de marzo en Chile.

En conversación con La Tercera, el canciller sostuvo que el objetivo de la reunión es fomentar la integración en temas como infraestructura, energía, salud y seguridad, entre los países del sur del continente.

“Todos estos objetivo no tienen nada que ver con discusiones ideológicas”, señaló el secretario de Estado.

Más tarde, el Presidente Sebastián Piñera reaccionó a través de su cuenta en Twitter. Así, en por medio de la plataforma recalcó: “Hace más de 5 años que los Presidentes de América del Sur no nos reunimos. Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia”.

Cabe señalar que Prosur surgió como alternativa a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), organismo compuesto por países como Bolivia, Uruguay, Venezuela y otras cinco naciones que han anulado su participación.

En esta línea, Piñera recalcó que Prosur es “un foro sin ideología ni burocracia, para que todos los países democráticos de América del Sur, podamos dialogar, coordinarnos, colaborar y hacer escuchar nuestra voz”.

Hace + de 5 años q los Pdtes de Am del Sur no nos reunimos.Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia. Prosur es un Foro,sin ideología ni burocracia, para q todos los Paises Democráticos de Am del Sur podamos dialogar, coordinarnos,colaborar y hacer escuchar ntra voz

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 16 de marzo de 2019