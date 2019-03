14c21a98af

Carlos Heller anuncia su renuncia luego de derrota de la U Universidad de Concepción se impuso por 2-1 en el estreno del técnico uruguayo Alfredo Arias en la banca azul. Los hinchas provocaron incidentes y el presidente de Azul Azul dijo que dejará el cargo. Diario Uchile Domingo 17 de marzo 2019 10:03 hrs.

La crisis de Universidad de Chile se agravó en la tarde de este sábado con la derrota 2-1 sufrida como visitante ante Universidad de Concepción y la posterior renuncia de Carlos Heller, presidente de la concesionaria Azul Azul. “He decidido dejar Universidad de Chile a partir de ahora. Renuncio, dado que la delincuencia del fútbol nuevamente ganó. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono, las recibo hace mucho tiempo, rayados en mis lugares de trabajo”, dijo el empresario. Heller se encontraba en el estadio Ester Roa de Concepción cuando parte de la hinchada de la U se manifestó contra la sociedad anónima, encendiendo y lanzando bengalas a la cancha, junto con detonar fuegos artificiales. “Ustedes vieron el pobre espectáculo concertado de los hinchas. He dejado Universidad de Chile a partir de hoy. Dejo en libertad a la mesa directiva para que elija un nuevo presidente. Las acciones legales las veré en la semana”, añadió, sin precisar si mantendrá sus acciones en Azul Azul. “Aún no estoy con la cabeza fría, pero quiero lo mejor para Universidad de Chile y para mi familia y yo no voy a aceptar este tipo de amenazas. Esto le hace muy mal al fútbol chileno (…) Esto le saca un poco de presión a la U, creo que yo no he sido el culpable de lo que ha pasado, siempre he dado todo por la U y esto es una injusticia, pero como siempre los delincuentes ganan y yo dejo Universidad de Chile en este momento”, argumentó. El anuncio de Heller se produjo inmediatamente después que la U cayera por 2-1 ante Universidad de Concepción, en el debut del entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien asumió luego de la renuncia del argentino Frank Kudelka. Pese a que comenzó ganando con anotación de Matías Rodríguez (2’), el equipo estudiantil no pudo mantener su ventaja y vio cómo el “Campanil” dio vuelta el marcador, con tantos de Patricio Rubio (60‘) y Nicolás Orellana (71‘). De esta manera, la U registró su tercera derrota en las cinco fechas que se han jugado del torneo nacional y suma solo 4 puntos, en un provisorio undécimo lugar en la tabla de posiciones. Universidad de Concepción, en tanto, logró su primera victoria en el campeonato y se ubicó duodécima, también con cuatro unidades.

