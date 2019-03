14c21a98af

5212373ac0

Lily Pérez: Al Presidente Piñera le cuesta entender la causa feminista La ex parlamentaria dijo que el Gobierno "no supo interpretar" las movilizaciones feministas y dijo que el mandatario no ha sabido "empatizar" con la causa. Diario Uchile Domingo 17 de marzo 2019 15:21 hrs. Compartir

La ex senadora Lily Pérez aseguró este domingo que el Gobierno “no supo interpretar” las movilizaciones feministas que se han realizado desde el año pasado y advirtió que “está atrapado y no tiene cómo” avanzar en una agenda en la materia. Para la ex parlamentaria, la propuesta “promujer” que ha impulsado la administración de Sebastián Piñera “se queda corta”, especialmente en temas como la violencia de género y la educación no sexista. Sobre lo último, por ejemplo, dijo que es “súper importante y no la veo presente en la agenda del Gobierno. Todavía hay zonas rurales donde los padres, si tienen que decidir quién va al colegio, mandan al hijo y la niña se queda en la casa ayudando a la mamá”. “Una de cada tres (mujeres) han sido víctima de violencia de cualquier tipo: sexual, física y emocional. Y eso apunta a una educación no sexista”, dijo en una entrevista publicada por el diario La Tercera. En esa línea, Lily Pérez habló sobre la relación que el Presidente Sebastián Piñera tiene con el tema: “Nunca lo ha sido (feminista). El Presidente es de una generación donde el feminismo no era una causa. Él es un hombre que tiene conciencia del valor de la mujer, que ha impulsado materias de aporte a la mujer, pero que sea feminista, no lo es”, dijo. “Es un hombre que le cuesta empatizar con la causa feminista, le cuesta entenderla, y por eso el gobierno cometió este error, de no mirar con atención esta agenda y minimizarla tratando de politizar diciendo que aquí marcha la izquierda”. Mi hija fue a marchar y es de derecha. Fue un error del gobierno llamar a no marchar, a restarse, a que las mujeres no participaran”, profundizó. Asimismo, Pérez consideró que el Gobierno “no supo interpretar lo que estaba pasando con el movimiento feminista. No supo leer lo que venía del año pasado con las manifestaciones feministas estudiantiles y universitarias. Todas las señales que el Gobierno dio era que estaba en contra de la movilización feminista”. “Por lo menos respecto de lo que iba a pasar el día viernes (8 de marzo), comunicacionalmente lo hizo”, recalcó. Aun así, Lily Pérez no extendió sus críticas a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, afirmando que “en el Gobierno los ministros no se mandan solos, es el Presidente el que les da la bajada de lo que van a decir. Yo no podría echarle la culpa a ella”.

La ex senadora Lily Pérez aseguró este domingo que el Gobierno “no supo interpretar” las movilizaciones feministas que se han realizado desde el año pasado y advirtió que “está atrapado y no tiene cómo” avanzar en una agenda en la materia. Para la ex parlamentaria, la propuesta “promujer” que ha impulsado la administración de Sebastián Piñera “se queda corta”, especialmente en temas como la violencia de género y la educación no sexista. Sobre lo último, por ejemplo, dijo que es “súper importante y no la veo presente en la agenda del Gobierno. Todavía hay zonas rurales donde los padres, si tienen que decidir quién va al colegio, mandan al hijo y la niña se queda en la casa ayudando a la mamá”. “Una de cada tres (mujeres) han sido víctima de violencia de cualquier tipo: sexual, física y emocional. Y eso apunta a una educación no sexista”, dijo en una entrevista publicada por el diario La Tercera. En esa línea, Lily Pérez habló sobre la relación que el Presidente Sebastián Piñera tiene con el tema: “Nunca lo ha sido (feminista). El Presidente es de una generación donde el feminismo no era una causa. Él es un hombre que tiene conciencia del valor de la mujer, que ha impulsado materias de aporte a la mujer, pero que sea feminista, no lo es”, dijo. “Es un hombre que le cuesta empatizar con la causa feminista, le cuesta entenderla, y por eso el gobierno cometió este error, de no mirar con atención esta agenda y minimizarla tratando de politizar diciendo que aquí marcha la izquierda”. Mi hija fue a marchar y es de derecha. Fue un error del gobierno llamar a no marchar, a restarse, a que las mujeres no participaran”, profundizó. Asimismo, Pérez consideró que el Gobierno “no supo interpretar lo que estaba pasando con el movimiento feminista. No supo leer lo que venía del año pasado con las manifestaciones feministas estudiantiles y universitarias. Todas las señales que el Gobierno dio era que estaba en contra de la movilización feminista”. “Por lo menos respecto de lo que iba a pasar el día viernes (8 de marzo), comunicacionalmente lo hizo”, recalcó. Aun así, Lily Pérez no extendió sus críticas a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, afirmando que “en el Gobierno los ministros no se mandan solos, es el Presidente el que les da la bajada de lo que van a decir. Yo no podría echarle la culpa a ella”.