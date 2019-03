14c21a98af

5212373ac0

Nacional Visa en un día y maltratos laborales: la modernización de Álvaro Bellolio a Extranjería Una denuncia ingresada a Contraloría relata una serie de abusos laborales que implican directamente al director del Departamento de Extranjería y a su asesor Vartan Ishanoglu. Radio Universidad de Chile conversó con uno de los denunciantes, Luis Sotelo, y accedió a un documento que revela que el abogado venezolano Romer Rubio obtuvo una visa temporaria en tiempo récord. Eduardo Andrade Domingo 17 de marzo 2019 15:27 hrs. Me Gusta Compartir

Luis Sotelo afirma que su sueño siempre fue trabajar en el Departamento de Extranjería (DEM). Es peruano, vive en Santiago desde hace 20 años, estudió Derecho e incluso formó parte del Consejo Consultivo para Migraciones del gobierno anterior. Sin embargo, su llegada al DEM no salió como pensaba y hoy su nombre figura en una denuncia hecha a Contraloría, por situaciones de maltrato laboral y despidos arbitrarios, que implican directamente al director del DEM, Álvaro Bellolio, y a su asesor de modernización, Vartan Ishanoglu. La historia de Sotelo y su vínculo con el DEM comienza por una invitación a La Moneda hecha por Julián Flores, colombiano que colaboraba con el recién asumido gobierno de Sebastián Piñera en temas de migración. Allí, comentó Sotelo a este medio, se les presentaron los nuevos cambios de visas, las que quedaban derogadas y la intención de iniciar un proceso de regulación extraordinaria. Fue a inicios de abril y él y otros compañeros extranjeros salieron comprometidos a trabajar en este último proceso de forma voluntaria. “A ellos les convenía, porque había mucha gente que tenía miedo o temor a ser expulsados, entonces qué mejor para el Gobierno que las mismas cabezas de las comunidades expongan esto”, explicó Sotelo. Tras la promesa de que para fines de 2018 todo iba a quedar resuelto, Sotelo se sumó a colaborar con la regularización extraordinaria y allí conoció también a otros extranjeros a los que personal del Ministerio del Interior les comunicó que había posibilidades de trabajar en Extranjería. Lo primero que les ofrecieron, dijo Sotelo, fue trabajar en la inscripción que se hacía en el Estadio Víctor Jara. En junio de 2018 asistió a una entrevista en el DEM. Al proyecto para el que finalmente quedaron seleccionados, subcontratados a través de la empresa de tecnología Abenis, fue el Plan de Retorno Humanitario. Aquí, el primer detalle de este caso: Antonio Calvo, gerente comercial de la empresa, es a su vez miembro del consejo consultivo sobre migraciones del Gobierno y, según consta en archivos obtenidos por Ley del Lobby, es el mismo que ofreció los servicios de Abenis a Pablo Núñez Soto, de la Dirección General de Obras Públicas. Calvo, por si fuera poco, también hizo ingresar a su hija, Pilar Calvo, al mismo proyecto para el que fue seleccionado Sotelo. La lista cuya función sería analizar los casos de las personas que se inscribiesen al Plan de Retorno Humanitario la completaban Johanna Barrera Caballero, de nacionalidad colombiana; Julián Guzmán Mejía, de nacionalidad dominicana, y Jean Cherry Dormeus, de nacionalidad haitiana. Visa en un día No pasó mucho para que Jean Cherry renunciara al trabajo debido a que, como contó Sotelo, se encontraba estudiando Sociología y en su reemplazo, entonces, apareció Romer Rubio Flores, un abogado venezolano que había trabajado como subsecretario en el Consejo Municipal de Maracaibo. Lo curioso de esta contratación, según detalló Sotelo y que también figura en la denuncia, es que Rubio apenas había ingresado a Chile el 22 de octubre del 2018 y esa misma semana se sumó a las labores. Cabe resaltar aquí, que según información del DEM, una persona en Chile no puede ejercer labores en Chile sin un permiso de trabajo vigente, un documento que no es entregado en calidad de turista. “Él se jactaba mucho y un día llegó y dijo: ‘Me dieron mi visa en un día’. Nosotros, de curiosos, revisamos en la plataforma B3000, que es el sistema que ocupa Extranjería, pusimos su nombre y nos dimos con la sorpresa de que él pidió la visa el 30 de octubre y el 31 estaba aprobada”, relató Sotelo. Sin pasar por alto este detalle, Sotelo tomó la captura de pantalla de esta resolución exprés, que dejamos a continuación. Además, este medio conversó con el vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, quien explicó que una visa de este tipo puede tardar hasta un año. “Un director de Extranjería no tiene la potestad para entregar la visa en un día, a no ser que sea por motivos justificados, pero vamos, no creo que ser amigo de alguien sea un motivo justificado”, indicó Pujols sobre la especulación manifestada por Sotelo, de que Rubio le habría asegurado que fue compañero de Álvaro Bellolio en un curso fuera de Chile. Actualmente, según consta en el portal de Transparencia, Romer tiene un contrato por honorarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019 en el área del Plan de Retorno Humanitario del DEM. Maltratos laborales Los problemas de maltrato laboral empezaron apenas partió el primer vuelo del retorno humanitario a Haití. Para eso, aseguró Sotelo, su área ya había manifestado su objeción con respecto a los nueve años de no volver a Chile que tenía como cláusula este plan. No obstante, les dijeron que serían evaluados y la medida sería el porcentaje de personas que habían aceptado para salir del país. “Nosotros no podemos mandar haitianos a su países si no cumplen los requisitos, pero también nos enviaban casos que eran repetidos con los compañeros de al lado. Ese era un problema de sistemas, ahí los encargados estaban haciendo mal su trabajo”, explicó Sotelo. El peor evaluado de ese equipo fue Julián Guzmán, que inmediatamente fue desvinculado del equipo, pero según Sotelo, pudo ser cualquiera. A partir de eso, por motivos de poco personal, a los encargados de seleccionar a quienes debían volver a sus países se les empezó a hacer la vida imposible en Chile. Un día, incluso, cuando toda la gerencia del DEM se encontraba disputando un partido de fútbol, a Pilar Calvo y Johanna Barrera se les obligó a quedarse hasta las 22 horas, con la amenaza de que, si no lo hacían, correrían con la suerte de Guzmán. Posteriormente, el equipo realizó un reclamo a Julián Flores, quien les aseguró que conversó con Bellolio sobre el caso y la actitud del supervisor, Fernando González, cambió para bien. Incluso, aseguró Sotelo, mientras viajaban en el bus que trasladaba a los haitianos al segundo avión, González le dijo que tenía intención de que el equipo pudiera ser promovido para el análisis de visas sujetas a contratos y también para el proyecto estrella de Bellolio, un piloto de visas definitivas online. Vartan Ishanoglu El nombre de este personaje apareció por primera vez en la vida laboral del equipo analista del retorno humanitario cuando, en medio de las vacaciones de Fernando González y al mando de Constanza López como supervisora, rechazaron la solicitud de una mujer haitiana con siete meses de embarazo. Vartan Ishanoglu, comentó Sotelo, se opuso a esta decisión, aunque finalmente fue avalada por un grupo de abogados asesores del DEM. En ese trajín, previo a la partida del tercer avión para Haití, el lunes 17 de diciembre, el equipo decidió adelantar trabajo y dejar las resoluciones de los pasajeros listas y a la espera de la firma de Bellolio. Sin embargo, según consigna en la denuncia, el viernes 14 les apareció una lista con el 50 por ciento de nombres cambiados, incluso con casos que ellos jamás habían analizado. “Vartan llegó y dijo que teníamos que tener todo listo. Yo le dije que era imposible, que no íbamos tener en 15 minutos algo que podría tomar un día completo. Él dijo: ‘No me importa, ustedes sabrán como lo hacen’”, recordó Sotelo sobre aquel día. Minutos después, la situación se agravó cuando la supervisora Constanza López les prohibió ir a almorzar a todos, excepto a Romer Rubio y la reemplazante de Julián Guzmán. Además, según narró Sotelo, Vartan ingresó a la oficina de esta área y, al encontrarlo de pie, le reclamó. El intercambio de palabras terminó con un “te he dicho que trabajes, mierda”, por parte de Ishanoglu. Cuando la situación se salió de control, Pilar Calvo decidió abandonar el lugar, pero fue abordada por el encargado de recursos humanos, Alejandro Ramírez, quien además, según el relato de Sotelo, los defendió ante Ishanoglu, aunque finalmente decidieron quedarse a terminar el trabajo hasta las 20 horas. El despido Sotelo dice que todo el equipo preparó una denuncia interna el domingo y que el lunes les informaron que aún debían colaborar con el retorno de los haitianos en el DEM de Matucana, a las 5 de la mañana. Luego de eso, a su llegada al DEM de San Antonio, el equipo envió la denuncia interna a través de un correo con copia a Álvaro Bellolio, Vartan Ishanoglu, Julián Flores y Alejandro Ramírez. La primera respuesta que recibieron fue una llamada de Julián Flores. “La embarraron”, les dijo. Una hora después, Antonio Calvo, de Abenis, se acercó a las oficinas del DEM y, aunque en un principio estuvo del lado del equipo denunciante, tuvo que informarles que habían sido desvinculados y que trabajarían hasta el 15 de enero de este año. Jorge Ovalle es hoy el abogado a cargo de la denuncia realizada a Contraloría, a la que finalmente se sumaron Luis Sotelo y Johanna Barrera. El DEM, según indicó el abogado, debió responder el 28 de febrero, pero aún no lo ha hecho, por lo que se están preparando nuevas medidas. “El DEM depende de la subsecretaría del Interior; en consecuencia, como se denunció a la misma jefatura del DEM, es el subsecretario quien debe responder. Yo solicité a la misma Contraloría que informara o diera cuenta de qué es lo que informó el DEM a la subsecretaría. Estoy dentro de los plazos legales, eso lo presenté el 23 de febrero y son 20 días hábiles”, señaló el abogado. Sotelo, por su parte, afirmó que siempre creyó en las buenas intenciones del Gobierno de “ordenar la casa”, sin embargo, no dudó en cuestionar a procesos como el plan de regularización extraordinaria que tardaron más de lo debido y no otorgaron facilidades a los inscritos, como un permiso de trabajo. Al cierre de este reportaje, este medio se comunicó con el encargado de prensa de Extranjería para solicitar los descargos de Bellolio por la denuncia mencionada, que de seguro se darán en el transcurso de la semana. Sobre la figura de Álvaro Bellolio, Sotelo dijo que se rompió con la costumbre de poner abogados a cargo del DEM, justamente porque la intención de Bellolio era dejar la burocracia atrás y saltarse el papeleo. Y lo logró, aparentemente, aunque solo en el caso de Romer Rubio Flores.

Luis Sotelo afirma que su sueño siempre fue trabajar en el Departamento de Extranjería (DEM). Es peruano, vive en Santiago desde hace 20 años, estudió Derecho e incluso formó parte del Consejo Consultivo para Migraciones del gobierno anterior. Sin embargo, su llegada al DEM no salió como pensaba y hoy su nombre figura en una denuncia hecha a Contraloría, por situaciones de maltrato laboral y despidos arbitrarios, que implican directamente al director del DEM, Álvaro Bellolio, y a su asesor de modernización, Vartan Ishanoglu. La historia de Sotelo y su vínculo con el DEM comienza por una invitación a La Moneda hecha por Julián Flores, colombiano que colaboraba con el recién asumido gobierno de Sebastián Piñera en temas de migración. Allí, comentó Sotelo a este medio, se les presentaron los nuevos cambios de visas, las que quedaban derogadas y la intención de iniciar un proceso de regulación extraordinaria. Fue a inicios de abril y él y otros compañeros extranjeros salieron comprometidos a trabajar en este último proceso de forma voluntaria. “A ellos les convenía, porque había mucha gente que tenía miedo o temor a ser expulsados, entonces qué mejor para el Gobierno que las mismas cabezas de las comunidades expongan esto”, explicó Sotelo. Tras la promesa de que para fines de 2018 todo iba a quedar resuelto, Sotelo se sumó a colaborar con la regularización extraordinaria y allí conoció también a otros extranjeros a los que personal del Ministerio del Interior les comunicó que había posibilidades de trabajar en Extranjería. Lo primero que les ofrecieron, dijo Sotelo, fue trabajar en la inscripción que se hacía en el Estadio Víctor Jara. En junio de 2018 asistió a una entrevista en el DEM. Al proyecto para el que finalmente quedaron seleccionados, subcontratados a través de la empresa de tecnología Abenis, fue el Plan de Retorno Humanitario. Aquí, el primer detalle de este caso: Antonio Calvo, gerente comercial de la empresa, es a su vez miembro del consejo consultivo sobre migraciones del Gobierno y, según consta en archivos obtenidos por Ley del Lobby, es el mismo que ofreció los servicios de Abenis a Pablo Núñez Soto, de la Dirección General de Obras Públicas. Calvo, por si fuera poco, también hizo ingresar a su hija, Pilar Calvo, al mismo proyecto para el que fue seleccionado Sotelo. La lista cuya función sería analizar los casos de las personas que se inscribiesen al Plan de Retorno Humanitario la completaban Johanna Barrera Caballero, de nacionalidad colombiana; Julián Guzmán Mejía, de nacionalidad dominicana, y Jean Cherry Dormeus, de nacionalidad haitiana. Visa en un día No pasó mucho para que Jean Cherry renunciara al trabajo debido a que, como contó Sotelo, se encontraba estudiando Sociología y en su reemplazo, entonces, apareció Romer Rubio Flores, un abogado venezolano que había trabajado como subsecretario en el Consejo Municipal de Maracaibo. Lo curioso de esta contratación, según detalló Sotelo y que también figura en la denuncia, es que Rubio apenas había ingresado a Chile el 22 de octubre del 2018 y esa misma semana se sumó a las labores. Cabe resaltar aquí, que según información del DEM, una persona en Chile no puede ejercer labores en Chile sin un permiso de trabajo vigente, un documento que no es entregado en calidad de turista. “Él se jactaba mucho y un día llegó y dijo: ‘Me dieron mi visa en un día’. Nosotros, de curiosos, revisamos en la plataforma B3000, que es el sistema que ocupa Extranjería, pusimos su nombre y nos dimos con la sorpresa de que él pidió la visa el 30 de octubre y el 31 estaba aprobada”, relató Sotelo. Sin pasar por alto este detalle, Sotelo tomó la captura de pantalla de esta resolución exprés, que dejamos a continuación. Además, este medio conversó con el vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, quien explicó que una visa de este tipo puede tardar hasta un año. “Un director de Extranjería no tiene la potestad para entregar la visa en un día, a no ser que sea por motivos justificados, pero vamos, no creo que ser amigo de alguien sea un motivo justificado”, indicó Pujols sobre la especulación manifestada por Sotelo, de que Rubio le habría asegurado que fue compañero de Álvaro Bellolio en un curso fuera de Chile. Actualmente, según consta en el portal de Transparencia, Romer tiene un contrato por honorarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019 en el área del Plan de Retorno Humanitario del DEM. Maltratos laborales Los problemas de maltrato laboral empezaron apenas partió el primer vuelo del retorno humanitario a Haití. Para eso, aseguró Sotelo, su área ya había manifestado su objeción con respecto a los nueve años de no volver a Chile que tenía como cláusula este plan. No obstante, les dijeron que serían evaluados y la medida sería el porcentaje de personas que habían aceptado para salir del país. “Nosotros no podemos mandar haitianos a su países si no cumplen los requisitos, pero también nos enviaban casos que eran repetidos con los compañeros de al lado. Ese era un problema de sistemas, ahí los encargados estaban haciendo mal su trabajo”, explicó Sotelo. El peor evaluado de ese equipo fue Julián Guzmán, que inmediatamente fue desvinculado del equipo, pero según Sotelo, pudo ser cualquiera. A partir de eso, por motivos de poco personal, a los encargados de seleccionar a quienes debían volver a sus países se les empezó a hacer la vida imposible en Chile. Un día, incluso, cuando toda la gerencia del DEM se encontraba disputando un partido de fútbol, a Pilar Calvo y Johanna Barrera se les obligó a quedarse hasta las 22 horas, con la amenaza de que, si no lo hacían, correrían con la suerte de Guzmán. Posteriormente, el equipo realizó un reclamo a Julián Flores, quien les aseguró que conversó con Bellolio sobre el caso y la actitud del supervisor, Fernando González, cambió para bien. Incluso, aseguró Sotelo, mientras viajaban en el bus que trasladaba a los haitianos al segundo avión, González le dijo que tenía intención de que el equipo pudiera ser promovido para el análisis de visas sujetas a contratos y también para el proyecto estrella de Bellolio, un piloto de visas definitivas online. Vartan Ishanoglu El nombre de este personaje apareció por primera vez en la vida laboral del equipo analista del retorno humanitario cuando, en medio de las vacaciones de Fernando González y al mando de Constanza López como supervisora, rechazaron la solicitud de una mujer haitiana con siete meses de embarazo. Vartan Ishanoglu, comentó Sotelo, se opuso a esta decisión, aunque finalmente fue avalada por un grupo de abogados asesores del DEM. En ese trajín, previo a la partida del tercer avión para Haití, el lunes 17 de diciembre, el equipo decidió adelantar trabajo y dejar las resoluciones de los pasajeros listas y a la espera de la firma de Bellolio. Sin embargo, según consigna en la denuncia, el viernes 14 les apareció una lista con el 50 por ciento de nombres cambiados, incluso con casos que ellos jamás habían analizado. “Vartan llegó y dijo que teníamos que tener todo listo. Yo le dije que era imposible, que no íbamos tener en 15 minutos algo que podría tomar un día completo. Él dijo: ‘No me importa, ustedes sabrán como lo hacen’”, recordó Sotelo sobre aquel día. Minutos después, la situación se agravó cuando la supervisora Constanza López les prohibió ir a almorzar a todos, excepto a Romer Rubio y la reemplazante de Julián Guzmán. Además, según narró Sotelo, Vartan ingresó a la oficina de esta área y, al encontrarlo de pie, le reclamó. El intercambio de palabras terminó con un “te he dicho que trabajes, mierda”, por parte de Ishanoglu. Cuando la situación se salió de control, Pilar Calvo decidió abandonar el lugar, pero fue abordada por el encargado de recursos humanos, Alejandro Ramírez, quien además, según el relato de Sotelo, los defendió ante Ishanoglu, aunque finalmente decidieron quedarse a terminar el trabajo hasta las 20 horas. El despido Sotelo dice que todo el equipo preparó una denuncia interna el domingo y que el lunes les informaron que aún debían colaborar con el retorno de los haitianos en el DEM de Matucana, a las 5 de la mañana. Luego de eso, a su llegada al DEM de San Antonio, el equipo envió la denuncia interna a través de un correo con copia a Álvaro Bellolio, Vartan Ishanoglu, Julián Flores y Alejandro Ramírez. La primera respuesta que recibieron fue una llamada de Julián Flores. “La embarraron”, les dijo. Una hora después, Antonio Calvo, de Abenis, se acercó a las oficinas del DEM y, aunque en un principio estuvo del lado del equipo denunciante, tuvo que informarles que habían sido desvinculados y que trabajarían hasta el 15 de enero de este año. Jorge Ovalle es hoy el abogado a cargo de la denuncia realizada a Contraloría, a la que finalmente se sumaron Luis Sotelo y Johanna Barrera. El DEM, según indicó el abogado, debió responder el 28 de febrero, pero aún no lo ha hecho, por lo que se están preparando nuevas medidas. “El DEM depende de la subsecretaría del Interior; en consecuencia, como se denunció a la misma jefatura del DEM, es el subsecretario quien debe responder. Yo solicité a la misma Contraloría que informara o diera cuenta de qué es lo que informó el DEM a la subsecretaría. Estoy dentro de los plazos legales, eso lo presenté el 23 de febrero y son 20 días hábiles”, señaló el abogado. Sotelo, por su parte, afirmó que siempre creyó en las buenas intenciones del Gobierno de “ordenar la casa”, sin embargo, no dudó en cuestionar a procesos como el plan de regularización extraordinaria que tardaron más de lo debido y no otorgaron facilidades a los inscritos, como un permiso de trabajo. Al cierre de este reportaje, este medio se comunicó con el encargado de prensa de Extranjería para solicitar los descargos de Bellolio por la denuncia mencionada, que de seguro se darán en el transcurso de la semana. Sobre la figura de Álvaro Bellolio, Sotelo dijo que se rompió con la costumbre de poner abogados a cargo del DEM, justamente porque la intención de Bellolio era dejar la burocracia atrás y saltarse el papeleo. Y lo logró, aparentemente, aunque solo en el caso de Romer Rubio Flores.