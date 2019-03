Departamento de Teatro prepara III Encuentro Pequeño Formato

A fines de mayo y comienzos de junio el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile presentará el tercer Encuentro de Pequeño Formato, mediante la Compañía Detuch que depende de la Unidad de Creación.

Esta iniciativa permite visibilizar las líneas de investigación en el Área de Creación Artística, a través del trabajo de los académicos, y además reúne a egresados y estudiantes quienes conforman parte de su equipo creativo. En esta oportunidad, son cuatro profesores de planta, quienes exhibirán sus proyectos propios: Ana Campusano, Igor Pacheco, Jenny Pino y Cristián Keim.

Este encuentro tiene una característica particular sobre cómo se presentan los trabajos, ya que no necesariamente busca el objetivo de instalar un montaje completo como tal. Según su coordinador, “son más bien prácticas escénicas, no obras de teatro acabadas; creemos que este formato es el más adecuado para los procesos de creación contemporánea. Son discusiones sobre ciertas temáticas que permiten la investigación en la creación artística”.

Relevar la investigación en la creación es el punto clave de esta iniciativa, visibilizando y mostrando proyectos que dan cuenta del trabajo y las áreas de interés de los académicos: “Una de las cosas que siempre se le critica al ambiente académico es que está encerrado en sus cuatro paredes. Es importante que se vea este trabajo, porque precisamente vamos a visibilizar la capacidad de investigación y de discusión sobre temáticas propiamente escénicas, ya sea que tengan que ver con el acto de la representación y también con el acto de la performatividad. Yo creo que en la diversidad de la selección que se hizo tenemos varios temas de discusión, que esa es la principal riqueza, el académico como investigador escénico”.

“El Departamento de Teatro no solamente tiene la labor de presentar productos acabados, sino que también reflexionar en torno a la creación”, destaca el académico Marco Espinoza. En 2009 se presentó el I Festival de Monodramas que se realizó que se presentaron en la Sala Antonio Varas, y su objetivo fue fortalecer los vínculos entre el Departamento de Teatro y el Teatro Nacional Chileno. En aquella ocasión, se generaron obras y ejercicios escénicos de fácil producción y fueron presentados durante dos semanas en la sala Antonio Varas. Por otra parte en 2016 fue el segundo Festival Pequeño Formato que se realizó cuatro obras de corte experimental.

En esta versión los montajes tendrán una duración de 25 minutos como máximo y luego existirá una instancia de discusión. Las fechas serán el 31 de mayo, 1, 7 y 8 de junio en la Sala Agustín Siré. Entrada general: $2.000 pesos.

Sobre los proyectos

Ayacucho

Académica responsable: Ana Campusano; coejecutor: Ana Harcha.

1 y 7 de junio

Busca poner en escena las relaciones visuales, performativas y dialogantes entre el material dramatúrgico Adiós Ayacucho, escrito por Miguel Rubio, que presenta el contexto de violencia política en la Guerra Sucia peruana, y otro material visual, el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, que presenta una recopilación de motivos visuales que exhiben los vínculos entre la antigüedad y el Renacimiento. Ambos materiales se constituyen como registros en tercera persona de líneas de pensamiento que, de algún modo, se constituyen de forma subalterna a la oficialidad. Este encuentro entre los dos materiales permitiría articular y visibilizar los signos de continuidad de cierta violencia política, desplegada desde nuestro pasado, que aún creyendo olvidado, no deja de ocurrir en el presente.

El Toro de Picasso

Académico responsable: Igor Pacheco; Coejecutor: Consuelo Pinilla.

1 y 7 de junio

Corresponde a un proyecto creación que se propone dar cuenta de cómo el ser humano aborda sus problemáticas por medio de la deconstrucción. Este punto de vista, utilizado por Pablo Picasso, constituye el punto de partida para abordar metodológicamente una puesta en escena que considera tres ejes materiales: el cuerpo de un torero, el cuerpo de un acróbata y el cuerpo de un boxeador. Este proceso de creación comienza por entrenar los cuerpos de los actores en disciplinas que le son ajenas y, al igual que la propuesta de Picasso en su trabajo “Deconstrucción de un toro”, se intentará diseccionar lo aprendido para llegar a la base más pura del riesgo instalado en los cuerpos.

Inusual

Académica responsable: Jenny Pino; coejecutor: Marisol López.

31 de mayo y 8 de junio

Inusual es un proyecto que expone un proceso de creación, investigación y experimentación escénica, asociado a la indagación corporal del actor/ actriz, su reflexión creativa y puesta en tensión en relación a cómo es sentido, visto y tratado el espacio personal (M2) de una persona con condición Asperger.

Se constituye como una puesta en escena de teatro físico, valiéndose del cubo como dispositivo escénico para tridimensionalizar el M2, intentando instalar la reflexión de cómo consciente o inconscientemente el ser humano está a diario conviviendo con su espacio vital, el que es tensado, relajado, acomodado o transgredido respecto de sí mismo, de otros cuerpos y sus M2, siempre en estado de provocación, listo a accionar, no observando ni discriminando sensibilidades particulares y/o específicas. Realidad del ser humano hoy más patente que nunca, en un ambiente permanentemente exigido y exigente, donde estar fuera de la norma no es lo esperado.

Vocación Docente

Académica responsable: Cristián Keim; coejecutor: Héctor Ponce.

31 de mayo y 8 de junio

Vocación docente viene a darle formato escénico a la voz literaria de Marcelo Mellado y a su cuento “Vocación docente”, que formó parte del material referencial que se utilizó en El pupilo quiere ser tutor, montaje Detuch de 2015. Al acercarse al material literario de Mellado se accede a formas de enunciación y estructuras dramáticas alternativas, propiciando un modo de creación interdisciplinario. Al mismo tiempo, este proyecto pretende ser un retrato del resentimiento y la frustración de las condiciones y contradicciones que modelan el ejercicio de la docencia en la actualidad, teniendo como fundamento tratar de entender ese malestar social, y darle un cuerpo que se ha invisibilizado por las contradicciones mismas que conlleva el pertenecer “orgullosamente” a un lugar de marginalidad y precarización.