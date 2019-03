b416a51e11

Nacional Política Fernando Atria: "La nueva Constitución es el tema que más puede unir a la oposición" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado constitucionalista abordó la necesidad de que se retome la demanda por una nueva constitución. Esto, a propósito de la propuesta del nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana, quien planteó "devolver" a la sociedad las bases ciudadanas para redactar una nueva carta fundamental. Montserrat Rollano Lunes 18 de marzo 2019 8:37 hrs.

Fue uno de los ejes del gobierno de Michelle Bachelet. La redacción de una nueva constitución con participación ciudadana, fue un tema que quedó relegado por la administración de Sebastián Piñera y una demanda olvidada por parte de la oposición. El Consejo de Observadores Ciudadanos está prácticamente inactivo al igual que las organizaciones que durante el gobierno anterior se manifestaron activamente por la creación de una nueva carta fundamental vía asamblea constituyente. Sin embargo, para algunos integrantes de la oposición no todo estaría perdido. Según señala el diario La Tercera del jueves, el próximo presidente del Senado, Jaime Quintana habría abordado con los ministros del comité político, la posibilidad de retomar la discusión constitucional, recogiendo el tema de la participación ciudadana. Según detalló el legislador, su intención sería “devolver” las bases ciudadanas para una nueva constitución a quienes participaron para que puedan enriquecer el proyecto y de esta forma, continuar con su tramitación. En ese escenario, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado experto en derecho constitucional, Fernando Atria, aseguró que la viabilidad de que el proyecto enviado por Michelle Bachelet al final de su período, vea la luz es similar a cero. Sin embargo, el académico de la Universidad de Chile puntualizó que la propuesta del senador Quintana es más factible ya que busca que se genere discusión respecto del tema constituyente. En ese sentido, Atria advirtió que éste tema es el que más consenso podría generar en la desarticulada oposición: “Yo creo que la necesidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es probablemente el tema que más claramente puede unir a la oposición”. El abogado y director de “Casa Común” manifestó que el tema constitucional ha sido postergado debido a que, por un lado, el Gobierno actual no tiene ninguna intención de empujar los proyectos de nueva constitución y por el otro, la iniciativa ingresada por la ex Mandataria no entusiasmó del todo a quienes se movilizaron por esta causa. “Ellos no ven que haya un problema constitucional y no lo ven fundamentalmente porque es la constitución de ellos. Sin embargo, hay un problema el que se manifiesta en la deslegitimación cada vez más significativa que la política institucional tiene ante los ojos de los ciudadanos. Es un problema que dado que no tiene prioridad alguna para este Gobierno, va a quedar abierto y el daño va a continuar causándose y entonces las instituciones políticas se van a ir progresivamente deslegitimando más”. Y agregó que “el proyecto que envió la ex Presidenta Michelle Bachelet es un proyecto que como nueva constitución es extremadamente deficitario, yo creo que es un mal proyecto. En la medida que el proceso constituyente continúe en el Congreso a través de la tramitación parlamentario yo creo que eso no tiene ningún destino. Por eso creo que lo que anuncia el senador Quintana es interesante porque es sacarlo del Congreso y devolverlo a la sociedad”. Desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile se estaría buscando tomar un rol más activo en esta discusión. Al respecto el profesor de nuestra casa de estudios indicó que “algunos académicos del Departamento de Derecho Público y otros están trabajando en la elaboración de algún procedimiento de modo de producir esta devolución a la sociedad del proceso constituyente. Yo personalmente no estoy trabajando en eso, pero por razones académicas, no políticas”. Cabe recordar que, a pocos días de haber asumido, el gobierno de Sebastián Piñera quitó su respaldo a la iniciativa ingresada por la ex Presidente Michelle Bachelet durante los últimos días antes de terminar su mandato. “Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo”, afirmó en ese entonces el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

