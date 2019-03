b416a51e11

Justicia Fiscalía de Italia apela sentencia por Operación Cóndor y pide cadena perpetua para militares Claudia Carvajal G. Lunes 18 de marzo 2019 17:24 hrs.

Los fiscales Francesco Mollace y Tiziana Cugini decidieron apelar a la decisión de primera instancia dictada por un tribunal italiano respecto de la condena de 24 miembros de las Juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el marco de la denominada Operación Cóndor, la operación represiva coordinada por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, con la participación de Estados Unidos y que se ejecutó durante las décadas de los 70 y 80. En 2017, la Justicia italiana dictó cadena perpetua para los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras los otros 19 fueron absueltos o sobreseídos. Este lunes, sin embargo, según informa La Vanguardia, la fiscalía de Roma anunció que su apelación busca obtener la condena de cadena perpetua para quienes formaron parte de un “programa de exterminio abominable” ya que los imputados son “responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte”. Dentro de quienes formaban parte de la lista de ejecutores del también conocido “Plan Cóndor” figuran los ex uniformados chilenos Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex capitán Manuel Vásquez y el ex prefecto Daniel Aguirre. Por otra parte, también se encuentra acusado quien fuera jefe de la Inteligencia chilena, el brigadier Pedro Espinoza, condenado también en Chile por este mismo plan, sin embargo su proceso fue detenido por falta de notificaciones. Varios de los imputados por la desaparición de ciudadanos italianos ya han muerto, como es el caso del dictador boliviano Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, condenado por coautoría en reiterados casos de homicidio muy especialmente agravado quien murió cumpliendo su condena en 2016.

