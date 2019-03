Holanda en alerta máxima antiterrorista por ataque en Utrecht

Un tiroteo en la intersección 24 Oktoberplein en la ciudad de Utrecht mantiene al gobierno de Holanda en alerta antiterrorista cinco por primera vez desde que en ese país se usa tal clasificación.

El jefe del Servicio Antiterrorista de Países Bajos (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, informó a través de la cuenta de Twitter de la entidad gubernamental que no se ha descartado la naturaleza terrorista del ataque y que se encuentran investigando la situación en coordinación con las autoridades locales.

NCTV is monitoring the situation in #Utrecht. In close contact with local authorities. We cannot rule out terrorist motive. Crisis team is activated

— PJ Aalbersberg NCTV (@PJAalbersberg) 18 de marzo de 2019