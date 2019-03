b416a51e11

57848220a3

Nacional Lorena Pizarro: “Vincular el deporte con las violaciones a los DD.HH. es memoria” El próximo domingo 7 de abril se realiza una nueva edición de la Maratón de Santiago, con más de 30 mil corredores de Chile y otros países. Entre ellos estarán representadas 1.201 personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, que no pueden salir a correr pero se tomarán las calles de Santiago. Tomás González F. Lunes 18 de marzo 2019 19:04 hrs. Compartir

En una iniciativa ideada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y apoyada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la Maratón de Santiago se llenará de rostros que ya no pueden correr, pero estarán presentes en esta fiesta del deporte. Se trata de los 1.201 detenidos desaparecidos de la dictadura, quienes figurarán en las poleras que igual número de corredores portarán durante la competencia. En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, explicó cómo surgió la idea: “Que vuelvan a correr es una forma de enfrentar el negacionismo, es una forma de enfrentar el crecimiento del neofascismo, es una forma de abofetear en la cara a aquellos que relativizan el genocidio y es enfrentarlo desde otro aspecto. Vincular el deporte con las violaciones a los Derechos Humanos es memoria. La memoria tiene que regar a toda la sociedad, para que nunca más”, dijo. La actividad no busca interrumpir el normal desarrollo de la competencia, pero sí pretende ser una corrida alternativa, que pueda visibilizar los rostros de aquellos que ya no están. “Es una actividad de memoria, dentro de un gran evento deportivo que es la Maratón de Santiago. No es que llamemos a la gente a no correr la Maratón, estamos diciéndole que nos sumemos desde la trinchera de la memoria, para que desde el deporte hagamos un aporte a la construcción democrática de un país que respete los DD.HH. Solo quiero decir que tenemos hartos deportistas detenidos desaparecidos. Hay un campeón nacional de ciclismo, como Sergio Tormen. No es un tema ajeno, el exterminio fue transversal”, indicó Pizarro. También la dirigenta tuvo palabras para destacar la labor del ex diputado y renombrado militante comunista Jorge Insunza Becker, quien falleció a sus 82 años: “Ingresó a Chile clandestinamente a resistir la dictadura y hasta sus últimos días fue un hombre militante comunista. Fue una persona con inteligencia para aportar a la construcción colectiva en la política, a mejorar la condición y la calidad de vida de las inmensas mayorías. Un homenaje bien merecido se merece Jorge Insunza”, destacó. Cualquier persona puede participar de la actividad en la Maratón de Santiago, solo basta tener el estado físico para correr los diez kilómetros e inscribirse a través del formulario que se encuentra en el Facebook de la AFDD. Finalmente, se deben pagar dos mil pesos para costear la polera con el rostro de una de las víctimas y reunirse con el resto de los participantes, el próximo domingo 7 de abril, a las siete de la mañana, en la Plaza Los Héroes.

En una iniciativa ideada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y apoyada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la Maratón de Santiago se llenará de rostros que ya no pueden correr, pero estarán presentes en esta fiesta del deporte. Se trata de los 1.201 detenidos desaparecidos de la dictadura, quienes figurarán en las poleras que igual número de corredores portarán durante la competencia. En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, explicó cómo surgió la idea: “Que vuelvan a correr es una forma de enfrentar el negacionismo, es una forma de enfrentar el crecimiento del neofascismo, es una forma de abofetear en la cara a aquellos que relativizan el genocidio y es enfrentarlo desde otro aspecto. Vincular el deporte con las violaciones a los Derechos Humanos es memoria. La memoria tiene que regar a toda la sociedad, para que nunca más”, dijo. La actividad no busca interrumpir el normal desarrollo de la competencia, pero sí pretende ser una corrida alternativa, que pueda visibilizar los rostros de aquellos que ya no están. “Es una actividad de memoria, dentro de un gran evento deportivo que es la Maratón de Santiago. No es que llamemos a la gente a no correr la Maratón, estamos diciéndole que nos sumemos desde la trinchera de la memoria, para que desde el deporte hagamos un aporte a la construcción democrática de un país que respete los DD.HH. Solo quiero decir que tenemos hartos deportistas detenidos desaparecidos. Hay un campeón nacional de ciclismo, como Sergio Tormen. No es un tema ajeno, el exterminio fue transversal”, indicó Pizarro. También la dirigenta tuvo palabras para destacar la labor del ex diputado y renombrado militante comunista Jorge Insunza Becker, quien falleció a sus 82 años: “Ingresó a Chile clandestinamente a resistir la dictadura y hasta sus últimos días fue un hombre militante comunista. Fue una persona con inteligencia para aportar a la construcción colectiva en la política, a mejorar la condición y la calidad de vida de las inmensas mayorías. Un homenaje bien merecido se merece Jorge Insunza”, destacó. Cualquier persona puede participar de la actividad en la Maratón de Santiago, solo basta tener el estado físico para correr los diez kilómetros e inscribirse a través del formulario que se encuentra en el Facebook de la AFDD. Finalmente, se deben pagar dos mil pesos para costear la polera con el rostro de una de las víctimas y reunirse con el resto de los participantes, el próximo domingo 7 de abril, a las siete de la mañana, en la Plaza Los Héroes.