Justicia Dávalos y Compagnon rechazan juicio abreviado en arista de caso Caval El matrimonio es imputado por supuestamente estafar al empresario Gonzalo Vial Concha con documentos plagiados del sitio web de Cochilco. Claudio Medrano Martes 19 de marzo 2019 18:23 hrs.

Durante la audiencia que se realizó este martes en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la defensa de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon rechazó la salida alternativa ofrecida en la arista del caso Caval que investiga una supuesta estafa al empresario Gonzalo Vial Concha. Recordemos que el matrimonio está acusado por este delito y por plagio, dado que habrían engañado al entonces cliente de Caval con supuesta información falsa y documentos que habrían sido copiados de la página web de Cochilco. Luego de la audiencia, Sebastián Dávalos conversó con los medios de comunicación y reiteró que no aceptarán una salida que signifique asumir los delitos imputados “Yo no voy a aceptar esto si la Fiscalía tuviese una sola prueba habría cerrado esto hace bastante tiempo. Cerraron el Pacogate, cerraron SQM, han cerrado un montón de causas, (…) ¿y este es el único que no? ¿de verdad? Por favor”, señaló Dávalos. Dávalos además acusó al fiscal Arias de decirle en el año 2016 “que él sabía que yo era inocente, pero que aun así no me pensaba soltar”. El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet agregó que “Aquí hay una cosa que yo no sé si ustedes saben, pero que sería interesante que le den una vuelta. El abogado de Gonzalo Vial no es es señor López Zegers, es Luis Hermosilla. ¿Y quién es Luis Hermosilla? Es uno de los mejores amigos de Andrés Chadwick, el abogado favorito del Ministerio del Interior, ¡y además era socio en un buffete con Andrés Chadwick! Si tú me dices que eso es coincidencia, el Bombo Fica tiene una frase maravillosa para eso” La Fiscalía el 10 de diciembre pasado, presentí una acusación contra el matrimonio por los delitos de estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, solicitando 4 años de presidio para ambos. El escrito quedó nulo, por lo que se dictaron nuevas diligencias. Con el rechazo a la salida alternativa, la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía. Ahora habrá 10 días de plazo para presentar una acusación. Foto: Agencia Uno.

