Admisión “injusta” del Síndrome de Down: Gobierno sigue negándose a la inclusión

Para la periodista Claudia Aldana, el Gobierno no pudo elegir un peor momento para ingresar al Senado y la Cámara el proyecto de Admisión Justa. Al respecto, el académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, Mauricio López, indicó que muchos estudiantes con síndrome de Down no logran obtener un certificado de educación que les permita incorporarse al mundo del trabajo.