El fiscal especial Mueller termina la investigación sobre la trama rusa

A punto de cumplirse dos años de trabajo meticuloso, discreto que ha producido más de 200 procesos abiertos y 37 inculpaciones, el fiscal especial Robert Mueller entrego el viernes su informe al Fiscal general, Bill Barr, quien deberá decidir si se revela y en tal caso cuándo y cómo los detalles de la investigación más famosa en Estados Unidos desde el caso Watergate que en los años setenta condujo a la destitución del presidente Richard Nixon.

Mueller, ex director del FBI, escrutó cuidadosamente los detalles de la “trama rusa” que planea cual pesadilla interminable sobre el presidente Donald Trump desde el inicio de su mandato en 2016. La investigación conducida por él busca responder a dos preguntas fundamentales. Si Donald Trump actuó de alguna manera en connivencia con los rusos para favorecer su victoria en las elecciones presidenciales que le permitieron acceder a la Casa Blanca en 2016, o bien obstruyó la justicia cuando decidió despedir a James Comey, el ex director del FBI en mayo de 2017. Los resultados del informe son confidenciales y lo que se revele a futuro será clave para decidir el futuro de la presidencia Trump.

Por ahora no hay indicios de si Trump a miembros de su familia fueron implicados en actos de colusión con los rusos. El hecho que el informe Mueller no proponga nuevas inculpaciones podría leerse como una buena señal en favor del mandatario y su círculo familiar. No obstante, el presidente Trump volvió a la carga el viernes de mañana antes que Mueller entregara su informe; fiel a su carácter de descalificar todo lo que no le complace, el mandatario cuestionó que un hombre como Mueller es “que no obtuvo ningún voto” escriba sobre él. “Durante dos años hemos pasado por esta tontería, porque no hay colusión con Rusia. Y no hay obstrucción”, afirmó.

El ministro de Justicia Bill Barr dijo que “este fin de semana” podría resumir las “principales” conclusiones del informe y decidir qué partes de hacen públicas y cuáles se entregan al Congreso. Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes exigen publique todo el informe y rápido. “No se debe permitir que la Casa Blanca interfiera en las decisiones sobre qué partes de esos hallazgos o evidencia se publica”, afirmaron en una declaración conjunta la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

Mueller fue designado fiscal especial el 17 de mayo de 2017 tras la polémica generada por el despido de su antecesor, James Comey, como director del FBI. Apenas cinco meses después de iniciado su trabajo cayeron las primeros acusados. Paul Manafort, el ex director de campaña de Trump, su socio Richard Gates, y George Papadopoulos, responsable de asuntos de política extranjera durante la campaña. Los dos primeros fueron encontrados culpables por fraude vinculado a sus actividades en Ucrania.

Otras 31 personas, entre ellas 26 agentes rusos, y 3 empresas cayeron estos dos años en la red de la investigación de Robert Mueller, entre otros el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado en diciembre pasado a tres años de prisión por fraude, violación de las leyes sobre la campaña electoral y perjurio. Hecho importante, todas las personas ligadas a Donald Trump que han sido condenadas reconocieron haber mentido a la justicia durante sus primeras declaraciones. El presidente estadounidense sigue insistiendo que la investigación es una “cacería de brujas” en su contra.