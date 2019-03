fcb691a182

Nacional Política Senador Felipe Harboe: "El gobierno le abrió la puerta al populismo" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador PPD Felipe Harboe abordó las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera. El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta aseguró que el mandatario está actuando de forma populista, y señaló que es necesario que la centroizquierda logre aclarar sus liderazgos para articularse como oposición. Andrea Bustos C. Domingo 24 de marzo 2019 16:18 hrs.

Uno de los temas que se ha tomado la agenda en las últimas semanas es la ampliación del control de identidad para menores de edad desde los 14 años, una medida que ha sido fuertemente criticada por expertos y por la oposición, y a la que el senador PPD Felipe Harboe, presidente de la comisión de Seguridad Pública, también se opone. Al respecto dijo que en la comisión han podido revisar cifras entregadas por el Ministerio Público, y que la información indica que en 10 años la participación de jóvenes en delitos ha disminuido cerca de un 36 por ciento. Sin embargo, dijo que a pesar de que hay menos adolescente delinquiendo, quienes lo hacen tienen cada vez más participación en estos actos. Frente a la situación, señaló que ” si la realidad es distinta, es decir, no hay tantos jóvenes cometiendo delitos, por qué vamos a facultar a las policías para revisar a la gran mayoría de los jóvenes que son honestos, por una mínima cantidad de jóvenes delincuentes, por qué vamos a afectar esas libertades públicas, no corresponde”. El representante de la Región de Ñuble y Bio Bio afirmó que las políticas públicas sobre este tema deben apuntar a mejorar las capacidades de Carabineros para detener a quienes ya han logrado identificar. “Hoy día en las poblaciones la gente sabe quiénes son los que venden drogas, los que venden las especies robadas, entonces la pregunta que se hace la gente es si nosotros sabemos, los medios de comunicación saben y la policía sabe por qué no los detienen. El punto no es masificar la afectación de las libertades públicas, si no focalizar la acción policial en quienes están hoy delinquiendo”, dijo. Además, el ex subsecretario del Ministerio del Interior indicó que en el Senado no hay espacios para negociar sobre la propuesta del control de identidad, ni siquiera para que sea a los 16 años. “Está completamente descartado porque tiene un tema de fondo, que es que la mediad que afecta gravemente las libertades públicas de menores de edad pero a su vez no es eficaz en la lucha contra el delito, entonces si no es eficaz y afecta libertades públicas por qué vamos a tener que negociar la edad”. Además, el senador Felipe Harboe, quien fue Subsecretario del Ministerio del Interior, dijo que el gobierno está tomando decisiones solo para mejorar en las encuestas, y que con eso está cayendo en un grave error de gobernanza. “Cuando el presidente, el ministro del Interior o la vocera de Gobierno dicen que esta es una medida que tiene gran apoyo popular y por eso hay que aprobarla, yo solo les recuerdo que los gobiernos gobiernan para hacer lo correcto, no necesariamente para conseguir el aplauso fácil o lo que es popular (…) La política sin técnica es populismo y eso es tremendamente peligroso y yo creo que el gobierno abrió la puerta al populismo en esta y otras materias, lo cual afecta gravemente la calidad de la gobernanza pública”. Hoy tenemos menos jóvenes pero que cometen más delitos por lo que la solución no es control preventivo de identidad sino trabajo de inteligencia focalizada en desarticular esas bandas. Esa son la formulas eficientes pra reducir delitos. — Felipe Harboe B (@felipeharboe) 19 de marzo de 2019 Por otra parte, el senador PDD dijo que es importante que este año se pueda avanzar en una reforma a Carabineros, pues está claro que es necesario legislar sobre el control externo que debe tener la institución, y esto es algo que el Ejecutivo ha podido reconocer. “Creo que el gobierno de derecha se ha dado cuenta porque le explotó en la cara algo que veníamos diciendo hace muchos años. Hace muchos años algunos venimos planteando una gran reforma policial, para que haya más control externo, para evitar que haya hechos de corrupción, pero también para mejorar y tener un sistema de gestión de control operativo. No es posible que esta institución haya recibido los mayores presupuestos de la historia durante los últimos 10 años y los delitos no han disminuido proporcionalmente”. Agregó que si este cambio no se ha podido implementar antes es porque, por un lado, políticos de la derecha siempre se opusieron a cualquier reforma, y por otro, dijo, cree que no intervenir estas instituciones fue parte de los acuerdos de la transición. “Yo recuerdo cuando estaba en el gobierno en algún minuto tuve una discusión justamente por establecer un control de gestión con Carabineros, tuve un enfrentamiento con una parte del mando y me llamó un ministro y me dijo ‘mire próximo enfrentamiento usted se va’, entonces también había un tema de no querer seguir avanzando en esta materia porque se generaban ciertos líos, pero yo creo que la madurez democrática hoy día permite avanzar sin necesidad de poner en riesgo la estabilidad de la democracia”, comentó. El senador también abordó la articulación de la oposición frente al gobierno de Sebastián Piñera, y señaló que los líderes de los partidos políticos están al debe en la actualidad, y que “ se requiere una articulación mucho más activa, creo que el verano se lo regalaron al gobierno, con una cantidad de errores y creo que de una vez por todas hay que entender que la centro izquierda tiene que unirse porque al país le hace mal tener un nuevo gobierno de derecha porque puede empezar a consolidar un conjunto de reformas neoliberales que sigan por la senda de la desigualdad”. Agregó que “ojalá que hagan un esfuerzo importante, yo estoy disponible para ayudar, pero hoy día el rol lo tienen los presidentes de los partidos y de una vez por todas dejar los personalismos de lado, no sacamos nada con que haya 5, 6 líderes que quieran ser presidentes de la República porque si no tenemos unidad ninguno de ellos va ser”. El senador señaló que, si bien hasta ahora ha existido descoordinación, todavía es tiempo de crear un proyecto común, el que debe considerar no solo buscar la mejor forma de que el país crezca, sino que también incluya redistribución e igualdad de oportunidades. Fotografías: Twitter Senadores PPD

