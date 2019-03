fcb691a182

Internacional Política Un millón de personas desfilan en Londres contra el Brexit Mientras Theresa May se tambalea en su puesto según la prensa británica, una marcha reunió ayer un millón de personas en Londres. Queremos seguir en la Unión Europea, corearon. RFI Domingo 24 de marzo 2019 15:10 hrs.

¿Cuánto puede influir la marcha que el sábado concentró un millón de personas en la capital británica para pedir un segundo referéndum sobre el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea?, pronto se sabrá. Lo que está claro, es que se trata de la mayor movilización en la historia moderna de ese país. Venidas de lugares muy diversos, personas de todos los medios sociales desfilaron durante horas hasta llegar al Parlamento, punto final de la concentración. Una manifestación similar en octubre reunió a unas 700 000 personas en la capital británica. En ese entonces, al igual que ayer, los manifestantes demandaron la realización de un segundo referéndum para desbloquear las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La marcha del sábado tuvo lugar dos días después que los dirigentes de los otros 27 países miembros de la UE acordaron al Reino Unido una extensión del plazo límite inicialmente previsto que debía concretarse el 29 de marzo. La fecha fatídica ahora es el 12 de abril. No es muy tarde para revertir el Brexit, coreaban los manifestantes, que igual piden revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que rige las condiciones de salida de un país miembro de la UE, al que recurrió el gobierno británico para preparar un divorcio que sigue sin concretarse. El caos político generado por las múltiples contradicciones del interminable proceso de Brexit no sólo provoca temor entre los británicos; hay también un enorme descontento contra la Primera Ministra Theresa May, a quien consideran inepta y sin visión para conducir la situación actual el país. El lunes, el gobierno deberá hacer pública sus intenciones sobre cómo continuar con el proceso. En principio, May podría proponer por tercera vez un voto al Parlamento. Pero la Primera Ministra provocó nuevas dudas el viernes, dejando entrever que la votación podría finalmente no realizarse, si no existen las condiciones para obtener apoyo suficiente de los parlamentarios. Varios diarios británicos anuncian este domingo que May podría ser empujada a renunciar. El Sunday Times, asegura que la Primera Ministra podría ceder su lugar al vice Primer Ministro David Lidington, un pro europeo. El Mail on Sunday precisa por su parte que el cargo recaería en el ministro del Medioambiente, Michael Gove, militante convencido del Brexit. Mientras tanto, la petición en línea que pide al gobierno renunciar al Brexit sigue ganando adeptos. Lanzada en febrero pasado, la demanda apenas si había juntado algunas miles de firmas en las primeras semanas. Pero ahora supera los 4,3 millones de firmas, más de un millón en una semana.

