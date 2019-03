04ef00ea60

La huella del Antropoceno: informe de la Casa de Bello revela impacto de la actividad humana en el país Cerca de 63 investigadores contribuyeron en este documento que detalla los alcances del Antropoceno en Chile, época caracterizada por el impacto de los seres humanos en el planeta. El estudio, impulsado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 plantea alternativas para una mayor resiliencia del país en este nuevo escenario Diario Uchile Lunes 25 de marzo 2019 11:22 hrs.

“Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar” es el nombre del Informe a la Nación dado a conocer por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile, que revela las manifestaciones en nuestro país de esta nueva época geológica marcada por el impacto humano en el planeta. El lanzamiento del estudio se realizó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de nuestro plantel y contó con la presencia de diversas autoridades nacionales y universitarias. El trabajo, que también plantea alternativas hacia una mayor resiliencia en Chile, es el resultado de artículos científicos publicados en la revista ‘Elementa: Science of the Anthropocene’, que fueron agrupados en el especial ‘Regional manifestations of the Anthropocene: The case of Chile’. Dentro de las problemáticas que aborda, se encuentran la evolución de la calidad del aire en Santiago, las perspectivas del forzamiento antropogénico en la surgencia costera de Chile central y sur, el secamiento en el centro y sur de Chile junto a las proyecciones climáticas, el manejo de las cuencas hidrográficas y la entrega de derechos de agua, el cambio de uso y cobertura de suelos y los mega incendios forestales. Para Laura Gallardo, investigadora del (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Antropoceno se ve reflejado en los cambios de la variabilidad climática del sistema en los últimos 50 años. “Los seres humanos nos hemos transformado en el agente principal de cambio en el sistema terrestre, no sólo del clima entendido y reducido como temperatura y precipitación, sino que en términos mucho más globales”. “En términos de cambio climático, estamos en una posición compleja y donde tenemos que tomar acción ya. Los humanos hemos hecho un tremendo ejercicio de geoingeniería porque hemos cambiado el planeta desde la época industrial y nos hemos salido los parámetros de variabilidad natural, mayoritariamente por el impacto de la actividad humana”, agregó la profesora Gallardo. Recepción del informe Presente en la actividad, Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, destacó la importancia que tiene el cambio climático dentro de los ejes del nuevo Ministerio y valoró los esfuerzos de centros como el (CR)2 para promover la investigación científica y proveer de información científica de calidad a los tomadores de decisión y a la ciudadanía en general. “Algo de que debemos hacer como Ministerio y que tiene que ver mucho con el trabajo que ha realizado el (CR)2, es lograr que los temas de investigación sean asequibles para toda la ciudadanía y ahora tenemos la oportunidad, como las que nos da la COP y el análisis del Antropoceno. Esto porque es un tema que nos compete a todos y es en estos ámbitos donde podemos proveer de ese conocimiento a la ciudadanía, ya que son temas urgentes e ineludibles”, afirmó el secretario de Estado. Para el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, el informe realizado por el (CR)2 se presenta como una oportunidad para pensar el país en su conjunto y no bajo la lógica de intereses particulares. “El gran punto del Antropoceno es que hay un dato clave y es quién se hace responsable por la totalidad del problema, porque es evidente de que cuando vemos la evolución de lo que ha pasado en Chile, son intereses particulares que han buscado el beneficio para sí mismos. Tenemos que pensar al país en su conjunto, o no podremos nunca entender el tema del Antropoceno como un problema que nos afecta a todos”. Francisco Martínez, decano de la FCFM de la Universidad de Chile, valoró los esfuerzos del (CR)2 y destacó el trabajo que están realizando las unidades y centros a nivel local para abordar el cambio climático y el Antropoceno, en particular bajo el contexto de lo que será la COP25, principal evento en materia de cambio climático que se realizará en el país. “Yo quisiera decir que la Facultad también está muy preocupada en este tema, no solamente los grupos que están más vinculados. Toda Facultad se está reuniendo para ver cómo se plantea frente a esta discusión, porque nos parece que ha llegado el momento de tomar acciones un poco más comunitarias, más amplias, para contribuir en la discusión sobre el cambio climático y el Antropoceno, y jugar un rol más relevante dentro de la sociedad”. Finalmente, Laura Gallardo hizo un llamado a repensar los modos de vida y a buscar soluciones para constituirnos como un país más resiliente al cambio climático y a los impactos del Antropoceno. “Es el momento de cambiar como consumimos, como nos movemos, como convivimos, como tomamos decisiones, como manejamos el territorio, todas esas cuestiones que hemos discutido en este informe. Chile tiene un enorme potencial en energías renovables no convencionales, en la medida que manejemos el territorio de manera distinta, que tomemos en cuenta la participación ciudadana y que consideremos la ciencia en la toma de decisiones”, concluyó Laura Gallardo. Cambio de Mando Durante el lanzamiento del informe también se dio espacio para realizar el cambio de mando en la dirección el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, asumiendo Maisa Rojas como nueva directora del (CR)2. Maisa Rojas es Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad De Oxford, Inglaterra, y Profesora Asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Es experta en variabilidad climática y en proyecciones de cambio climático para Chile. Participó del Quinto Informe del Panel Intergubernamental en Cambio Climático y fue miembro de la Comisión Presidencial para el Cambio Climático y Agricultura. Junto con esto, fue nominada como Representante del Gobierno en la Comisión Asesora Presidencial de Cambio Climático y es Coordinating Lead Author del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

