Política Bancada DC por Reforma Tributaria: "Favorece a los mismos de siempre" El jefe de la bancada de diputados de la Falange y la presidenta de su bancada regionalista acusaron que las modificaciones hechas por Hacienda no responden a las promesas hechas por la misma cartera en conversaciones anteriores. "No puede ser que la clase media sea la condenada a pagar siempre más impuestos. Eso no puede ser y no lo vamos a aceptar", advirtió el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio. Tomás González F. Martes 26 de marzo 2019 18:07 hrs.

A través de una minuta dirigida a todos sus diputados y firmada por el jefe de la bancada, Gabriel Ascencio, la Democracia Cristiana cuestionó las modificaciones que propuso la semana pasada el Ministerio de Hacienda al proyecto de reforma tributaria, buscando paliar lo que se calificó como una “regresividad” tributaria. En el escrito, el diputado DC acusa que la propuesta del presidente Sebastián Piñera pretende que sea la clase media la que financie, mediante el pago del Impuesto al Valor Agregado, la rebaja de impuestos que dejarán de pagar las grande empresas , favoreciendo así a “los mismos de siempre” y significando un retroceso respecto de lo avanzado con la reforma de 2014. En conversación con nuestro medio, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, explicó que, pese a que están de acuerdo con que se requieren más recursos, no puede ser la clase media quien los pague. “Para esta reforma tributaria nosotros lo decimos muy claro. Es evidente que Chile necesita más recursos y está mayor cantidad de recursos tiene que venir, necesariamente, de aquellos que en Chile han acumulado más riquezas, los que tienen más. No puede ser que la clase media sea la condenada a pagar siempre más impuestos. Eso no puede ser y no lo vamos a aceptar”, advirtió Ascencio. En la minuta, también ponen énfasis en dos modificaciones planteadas por Hacienda que, según la bancada demócrata-cristiana, no cumplen con la promesa del ministerio de ser alternativas progresivas. En concreto, critican las propuestas del aumento sobre el impuesto al CO2 y que se establezca IVA a las plataformas digitales. Sin embargo, también hay propuestas que gustan a la falange, como la idea de limitar el marketmaker para efecto del impuesto a la ganancia de capital. Sobre esto, Ascencio señaló a nuestro medio que es una de las propuestas con las que están de acuerdo. “Eso, por ejemplo, a mí me parece bien. Yo creo que todos aquellos que especulan con los recursos de capital, más que recursos de trabajo mismo, todos éstos debieran saber que siempre tienen que pagar más impuestos y eso viene de aquellos que tienen más recursos en este país”, sostuvo el parlamentario. La bancada regionalista Por su parte, desde la bancada regionalista y tras una reunión con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la diputada y presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, manifestó decepción y preocupación ante la propuesta del Gobierno en materia de reforma tributaria para las regiones. La parlamentaria demócrata cristiana criticó la propuesta del uno por ciento de inversión futura para las regiones, señalando que esto no los deja satisfechos como bancada. “Las regiones siguen esperando. Yo esperaba también una intención mayor del Gobierno de poder nivelar la cancha en todo aspecto. Hoy día se está pensando en la elección de Gobernadores regionales, en el traspaso de competencias y lo que se ha expuesto aquí es insuficiente. Un uno por ciento de la inversión futura obviamente que no nos deja conformes. Es más, no hay claridad de aquello, no se habla de un fondo de compensación y por lo tanto, creo que son solo anuncios”, manifestó Pérez. Desde la Falange aseguraron que este miércoles, los técnicos contratados por los partidos de la oposición que analizaron las modificaciones del Ministerio de Hacienda, debieran entregar el informe final con sus interpretaciones. Así, quedarán a la espera de los cambios que pueda introducir el Gobierno antes del próximo martes, día en que se llevará a cabo la votación en general del proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

