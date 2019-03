b402df915b

De película: España niega visa a actor haitiano para viajar al Festival de Málaga Aunque la película chilena Perro Bomba sigue cosechando triunfos en el extranjero, esta vez llamó la atención debido a que a uno de sus protagonistas se le negó la visa a España para participar en el Festival de Málaga. En conversación con este medio, el actor afectado, Junior Valcin, aseguró que tenía todos sus papeles en regla y las garantías necesarias para una estadía de solo cuatro días. Eduardo Andrade Martes 26 de marzo 2019 13:22 hrs.

Junior Valcin es el actor haitiano antagonista de la película chilena Perro Bomba, recién estrenada este año, que no pudo ser parte de un nuevo logro de la cinta en España. Este último fin de semana, dicho film fue premiado en el marco del Festival de Málaga, tanto en las categorías de mejor película latinoamericana como mejor actor principal, en el caso del actor Steevens Benjamin, en la sección Zonazine. Sin embargo, Valcin, que desde un principio planeaba ser parte de la comitiva chilena que viajaría a este encuentro, no pudo hacerlo debido a que el Consulado de España en Chile le negó la visa. Según consta en un reportaje publicado por eldiario.es, el consulado aseguró a través de un comunicado, que Junior Valcin no había podido “establecer su intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que expire el visado”. Esto, recordemos, debido a que España forma parte de la Unión Europea. Este medio se comunicó directamente con el afectado, quién aseguró que, aunque tenía todos los documentos de respaldo, “con el pasaporte haitiano es muy difícil”. “Tenía todos los documentos listos, mi pasaporte, mi visa de Chile, mi contrato de trabajo. Me dijeron que me negaban la visa por tener pasaporte haitiano y por no enseñar que voy a volver. Yo diría que eso es racismo o discriminación, si ellos vieron que era un festival y que voy solo por cuatro días”, explicó el actor. Valcin, cabe resaltar, planeaba quedarse en territorio español del 16 al 20 de marzo, y solo un día antes de abandonar Chile se enteró de que la visa le había sido negada. La publicación realizada por el diario español destaca, además, lo paradójico de esta situación en relación a la trama de la película Perro Bomba, ya que justamente allí se denuncia situaciones de discriminación y el aislamiento que diversos migrantes haitianos viven en la capital chilena. El veredicto del jurado del Festival de Málaga ha destacado, por ejemplo, que el film “nos conecta con un conflicto universal desde la intimidad, la crudeza y la calidez”. Aunque los organizadores del festival han decidido no pronunciarse sobre lo ocurrido, Junior Valcin, que actualmente tiene una visa temporal en el país y un contrato de trabajo, destacó que la película, contra todo pronóstico, se estrenará también en Chile en octubre de este año.

