Política Presidente Piñera inicia serie de reuniones con la oposición para recuperar "clima de diálogo" Los timoneles del PPD, PS, PR y la DC fueron incitados por el Ejecutivo a sostener reuniones bilaterales con el fin de restablecer el diálogo como forma de presentar acuerdos nacionales en temas sensibles de interés público como seguridad, conflictos en La Araucanía y pnesiones, entre otros. Claudia Carvajal G. Martes 26 de marzo 2019 13:19 hrs.

Una serie de reuniones con los líderes de la oposición son las que tiene programadas el Primer Mandatario con los presidentes de la DC, PPD, PR y PS. El objetivos de estas juntas bilaterales es la discusión de los llamados acuerdos nacionales que, según señaló el Ejecutivo, buscan dar solución a temas de interés público como son el conflicto en La Araucanía, reforma de sistema de pensiones, seguridad ciudadana y modernización de las fuerzas de orden y seguridad pública. Durante una actividad de celebración del aniversario de la Contraloría General de la República, Sebastián Piñera invitó a los partidos a trabajar en conjunto con el gobierno que él encabeza. “Ha pasado un años y hoy quiero renovar con más fuerza que nunca nuestro compromiso y voluntad de buscar diálogo y acuerdos con toda la sociedad chilena, incluyendo los partidos de oposición cuando los países buscan encuentran avanzan más rápido y de forma segura”. El Primer Mandatario también pidió “recuperar un clima de mayor diálogo, de acuerdos, de voluntad, colaboración y de eso vamos a conversar con los partidos de oposición, vamos a invitar a todos los partidos con representación parlamentaria”. La primera de las reuniones tuvo lugar a las 11 de la mañana de este martes en La Moneda con la asistencia del Presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Luego de ella, el timonel del partido de oposición señaló que se había expresado al Presidente los temas que esperan sean aclarados al momento de regular un nuevo sistema de tributación. “Conversamos muy en detalle de la reforma tributaria. Le manifesté que ha habido avances, pero no estamos en el punto de decir que se aprueba la idea de legislar, falta para llegar a ese punto. Lo fundamental es la integración, la recaudación y la progresividad de la reforma tributaria” manifestó Muñoz en las afueras del Palacio presidencial. A la vez, el Partido Comunista realizó una conferencia de prensa este martes en la que manifestaron su intención de restarse de estas reuniones bilaterales, aunque, reconocieron no haber recibido aún una invitación formal para ser parte de ellas. “En estricto sentido no hemos sido invitados oficialmente, a nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación desde el Presidente y el Ejecutivo (…) pero como no hemos sido invitados, pedimos que no se nos invite, porque ya está todo sobre la mesa”, aseveró el presidente de la colectividad, diputado Guillermo Tellier. Presidente PC @gteillier en respuesta a @sebastianpinera: “En estricto rigor, no hemos sido invitados formalmente por el Presidente. Hubo una segregación con nosotros, porque se dijo que invitarían a la ex Nueva Mayoría y no nos contemplaron”. pic.twitter.com/mwcUZm4sc9 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) 26 de marzo de 2019 El parlamentario destacó aspectos positivos del proyecto del gobierno en la materia, sin embargo, fue tajante al señalar que ellos no entregarán su voto para probar la idea de un sistema integrado de tributación. “Al hacer esto se le está devolviendo a las personas más ricas de nuestro país entre mil y mil 200 millones de dólares”, puntualizó el líder del PC. Para las 19 horas de este martes se espera la presencia del presidente de la DC, Fuad Chahín quien ya anunció que su partido no está disponible para formar parte de una estrategia comunicacional del gobierno con el fin de subir en as encuestas.

