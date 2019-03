b402df915b

Violinista Tobias Feldmann debuta con la Sinfónica en Santiago y Valparaíso Bajo la dirección de Helmuth Reichel, la agrupación interpreta este fin de semana la obertura Las ruinas de Atenas de Beethoven, el Concierto para violín en Re mayor de Brahms y el Concierto para orquesta de Bartók. Diario Uchile Martes 26 de marzo 2019 13:17 hrs.

Tras visitar Chile en 2017, el joven violinista alemán Tobias Feldmann regresa al país para tocar por primera vez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Lo hará el viernes 29 de marzo (19:40 horas) en el Teatro Universidad de Chile, para luego trasladarse hasta Valparaíso y ofrecer un concierto el sábado 30 en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. “Es mi primera vez con esta orquesta y estoy realmente entusiasmado con eso”, comenta Feldmann, quien cuenta con una destacada carrera que se inició por sus actuaciones en numerosos concursos, donde demostró su virtuosismo y delicadeza musical. Así, obtuvo distinciones en certámenes como el Concurso Internacional Joseph Joachim en Hannover y el Concurso de Música Alemana, ambos en 2012, además del Concurso Queen Elizabeth en Bruselas (2015). Junto con lo anterior, ha cautivado al público con orquestas como la Sinfónica de Utah, la Orquesta Sinfónica del Estado de Moscú y la Filarmónica de Bruselas, sólo por mencionar algunas. En tanto, su larga lista de colaboradores incluye directores como Marin Alsop, Christoph König, Łukas Borowicz, Michel Tabachnik, y Nicolás Pasquet, entre otros. Tal como en el concierto que dio el vamos a la temporada oficial de la Sinfónica, la batuta estará a cargo del director chileno Helmuth Reichel Silva. Feldmann indica que conoce al director desde que estudiaron violín juntos en Alemani: “Confío en que lograremos crear una interpretación muy personal y colorida del hermoso Concierto para violín de Brahms”, dice. Respecto de esta pieza, el violinista señala que el compositor “creó una obra maestra” y agrega que “lo que me encanta en particular de este concierto no son sólo las hermosas melodías y el increíble poder combinado con momentos muy íntimos y melancólicos, sino especialmente la estructura sinfónica”. Previo a la presentación de Feldmann, la orquesta interpretará la obertura Las ruinas de Atenas, de Ludwig van Beethoven: “Para nosotros es interesante porque, para Brahms, Beethoven era uno de los compositores más influyentes, entonces se produce una conexión entre su inspiración y lo que él hizo”, explica Helmuth Reichel. Luego del intermedio será el turno de lo que el maestro califica como “una de las obras claves del siglo XX”, el Concierto para orquesta de Béla Bartók. Nacido en 1881 en Sânnicolau Mare, una ciudad del Imperio Austrohúngaro que actualmente corresponde a Rumania, Bartók escribió este concierto en 1943 por encargo de Sergei Kusevitski, quien lo estrenó el año siguiente con la Orquesta Sinfónica de Boston. “De las obras sinfónicas es una de las más importantes para orquesta, y también una de las piezas cúlmenes del compositor”, señala Reichel. Las entradas para este concierto pueden adquirirse en la boletería del Teatro Universidad de Chile y a través del sistema Daleticket (www.daleticket.cl), desde $6.000, con descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en Sinfónica Nacional. Foto central: Tobias-feldmann.com

