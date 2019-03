acb1fa25f4

52c5e80f53

Cultura Los tejidos de la Unidad Popular vuelven a ser exhibidos en el museo Salvador Allende Desde el próximo sábado 30 de marzo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende exhibirá 70 obras que dan cuenta de los últimos 60 años de la historia del arte textil de nuestro país. De este modo, la muestra presenta piezas de artistas como Gracia Barrios, Roser Bru y Paulina Brugnoli. No obstante, también se presentan trabajos creados por exponentes extranjeros como Jean Lurçat y John Dugge, entre otros. Abril Becerra Miércoles 27 de marzo 2019 18:12 hrs. Compartir

En 1978, el artista estadounidense John Dugger participó activamente en la muestra We want people to know the truth. Patchwork pictures from Chile (Queremos que las personas conozcan la verdad. Arpilleras de Chile) que se realizó en Inglaterra. Entonces, la muestra, que contó con la colaboración de artistas como Cecilia Vicuña y Roberto Matta, convocó a exiliados chilenos que intentaban transmitir al mundo los horrores de la dictadura a través de distintos actos culturales. En aquella ocasión, Dugger se hizo presente con un tapiz que, a su vez, sirvió como telón de fondo de una serie de conversaciones que se realizaron entre compatriotas y activistas. ¿El nombre de esta pieza? Nunca te entregues ni te apartes del camino. Por largos años, esta pieza permaneció bajo cuatro llaves, sin embargo, en los años 90 pasó a integrar la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, espacio que este sábado 30 de marzo volverá a presentar la obra de Dugger en el marco de la exposición Tejido social. Arte textil y compromiso político. Esta muestra presenta 70 obras que fueron donadas al centro patrimonial por artistas nacionales y extranjeros desde los años de la Unidad Popular a la dictadura. Pero el trabajo de Dugger sólo se mostrará al público por un periodo breve de tiempo: “Es una obra bien compleja en términos de conservación, porque fue pensada para ser exhibida en el exterior, entonces, la lluvia, el polvo y la contaminación la han afectado bastante. Por eso va a estar expuesta solamente en algunos momentos del año como en el 11 de septiembre y la inauguración de la muestra que se realizará este sábado”, comentó la curadora del proyecto, Josefina de la Maza. “En los ’70, Dugger creó tres estandartes que se asocian a temas chilenos. Por esos años, él fue muy cercano a Cecilia Vicuña. Formó parte de un grupo que se llamó Artist for democracy, que era un colectivo que buscaba forjar y crear redes de solidaridad para apoyar la resistencia chilena”, añadió la académica del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Tejido y resistencia Tejido social. Arte textil y compromiso político, según comentó Josefina de la Maza, busca “ampliar los parámetros del arte textil”. Por ello, se muestra una obra de Jean Lurçat, que fue donada al museo por su esposa: “En la muestra hay una historia que está muy asociada al desarrollo del textil moderno y contemporáneo. Ahí la obra más relevante es el tapiz de Lurçat de 1964. Él es considerado como uno de los renovadores de la nueva tapicería francesa”, dijo. Según comentó la investigadora, Lurçat “se dio cuenta de que el tapiz es efectivamente un modo de expresión, que es distinto a la pintura y que funciona dentro de un soporte bidimensional”. “Después estamos mostrando obras de Josep Grau-Garriga, quien fue discípulo de Lurçat, entonces, es interesante porque en la muestra se generan estas genealogías vinculadas a la historia del arte textil, de un modo europeo y su recepción en Latinoamérica”, añadió la especialista. Del mismo modo, la exhibición hace un guiño a aquellos artistas que participaron en la UNCTAD III. Por ello, se abordan trabajos de artistas como Gracia Barrios, Roser Bru y Paulina Brugnoli. Sin embargo, respecto Brugnoli sólo se presentarán los bocetos inéditos del tapiz que ella exhibió. Esto, ya que la pieza original, luego de la llegada de los militares al espacio que hoy es utilizado por el GAM, desapareció. A este recorrido se suma el tapiz realizado por Ana María Rojas durante su exilio en Polonia, obras de Olga de Amaral, diferentes molas tejidas por las mujeres guna- pueblo originario de las tierras que hoy comprenden Panamá y Colombia- y bordados tejidos por las mujeres de Isla Negra a comienzos de los ’70. En este sentido, la investigadora Josefina de la Maza señaló que las obras presentes en la muestra “dan cuenta de un tejido social característico de la Unidad Popular”. “Estos trabajos muestran estas redes de personas que se motivaban por la solidaridad, por el cariño y por la necesidad de crear una red que permitiera a muchos mantenerse vivo. Ese es el objetivo: volver a ese momento, pero no en un tono nostálgico, sino que para pensar cuáles son los desafíos hoy, en qué sentido necesitamos volver a construir ese tejido social”, explicó. La exposición La inauguración de la muestra se efectuará este sábado 30 de marzo al mediodía y podrá visitarse hasta febrero de 2020. Paralelo a esta exhibición, el museo también abrirá al público otros dos proyectos: Ancla 637 con Hugo Rivera Scott y otros y Canción para un fósil canoro. Imagen principal: Tapiz Multitud III de Gracia Barrios.

En 1978, el artista estadounidense John Dugger participó activamente en la muestra We want people to know the truth. Patchwork pictures from Chile (Queremos que las personas conozcan la verdad. Arpilleras de Chile) que se realizó en Inglaterra. Entonces, la muestra, que contó con la colaboración de artistas como Cecilia Vicuña y Roberto Matta, convocó a exiliados chilenos que intentaban transmitir al mundo los horrores de la dictadura a través de distintos actos culturales. En aquella ocasión, Dugger se hizo presente con un tapiz que, a su vez, sirvió como telón de fondo de una serie de conversaciones que se realizaron entre compatriotas y activistas. ¿El nombre de esta pieza? Nunca te entregues ni te apartes del camino. Por largos años, esta pieza permaneció bajo cuatro llaves, sin embargo, en los años 90 pasó a integrar la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, espacio que este sábado 30 de marzo volverá a presentar la obra de Dugger en el marco de la exposición Tejido social. Arte textil y compromiso político. Esta muestra presenta 70 obras que fueron donadas al centro patrimonial por artistas nacionales y extranjeros desde los años de la Unidad Popular a la dictadura. Pero el trabajo de Dugger sólo se mostrará al público por un periodo breve de tiempo: “Es una obra bien compleja en términos de conservación, porque fue pensada para ser exhibida en el exterior, entonces, la lluvia, el polvo y la contaminación la han afectado bastante. Por eso va a estar expuesta solamente en algunos momentos del año como en el 11 de septiembre y la inauguración de la muestra que se realizará este sábado”, comentó la curadora del proyecto, Josefina de la Maza. “En los ’70, Dugger creó tres estandartes que se asocian a temas chilenos. Por esos años, él fue muy cercano a Cecilia Vicuña. Formó parte de un grupo que se llamó Artist for democracy, que era un colectivo que buscaba forjar y crear redes de solidaridad para apoyar la resistencia chilena”, añadió la académica del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Tejido y resistencia Tejido social. Arte textil y compromiso político, según comentó Josefina de la Maza, busca “ampliar los parámetros del arte textil”. Por ello, se muestra una obra de Jean Lurçat, que fue donada al museo por su esposa: “En la muestra hay una historia que está muy asociada al desarrollo del textil moderno y contemporáneo. Ahí la obra más relevante es el tapiz de Lurçat de 1964. Él es considerado como uno de los renovadores de la nueva tapicería francesa”, dijo. Según comentó la investigadora, Lurçat “se dio cuenta de que el tapiz es efectivamente un modo de expresión, que es distinto a la pintura y que funciona dentro de un soporte bidimensional”. “Después estamos mostrando obras de Josep Grau-Garriga, quien fue discípulo de Lurçat, entonces, es interesante porque en la muestra se generan estas genealogías vinculadas a la historia del arte textil, de un modo europeo y su recepción en Latinoamérica”, añadió la especialista. Del mismo modo, la exhibición hace un guiño a aquellos artistas que participaron en la UNCTAD III. Por ello, se abordan trabajos de artistas como Gracia Barrios, Roser Bru y Paulina Brugnoli. Sin embargo, respecto Brugnoli sólo se presentarán los bocetos inéditos del tapiz que ella exhibió. Esto, ya que la pieza original, luego de la llegada de los militares al espacio que hoy es utilizado por el GAM, desapareció. A este recorrido se suma el tapiz realizado por Ana María Rojas durante su exilio en Polonia, obras de Olga de Amaral, diferentes molas tejidas por las mujeres guna- pueblo originario de las tierras que hoy comprenden Panamá y Colombia- y bordados tejidos por las mujeres de Isla Negra a comienzos de los ’70. En este sentido, la investigadora Josefina de la Maza señaló que las obras presentes en la muestra “dan cuenta de un tejido social característico de la Unidad Popular”. “Estos trabajos muestran estas redes de personas que se motivaban por la solidaridad, por el cariño y por la necesidad de crear una red que permitiera a muchos mantenerse vivo. Ese es el objetivo: volver a ese momento, pero no en un tono nostálgico, sino que para pensar cuáles son los desafíos hoy, en qué sentido necesitamos volver a construir ese tejido social”, explicó. La exposición La inauguración de la muestra se efectuará este sábado 30 de marzo al mediodía y podrá visitarse hasta febrero de 2020. Paralelo a esta exhibición, el museo también abrirá al público otros dos proyectos: Ancla 637 con Hugo Rivera Scott y otros y Canción para un fósil canoro. Imagen principal: Tapiz Multitud III de Gracia Barrios.