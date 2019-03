Unión Europea aprueba controvertida reforma sobre derechos de autor en internet

Por 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, los eurodiputados adoptaron en Estrasburgo una reforma que busca adaptar a la era digital la legislación adoptada en 2001 sobre los derechos de autor en la web, en una época en que Youtube todavía no existía.

“Por primera vez, Europa tiene reglas comunes claras”, se felicitó el vicepresidente de la Comisión Andrus Ansip, quien, en respuesta a los temores sobre la libertad en internet, destacó que la futura directiva cuenta con “garantías claras sobre la libertad de expresión”.

Hasta el último minuto, los eurodiputados se vieron sometidos a una fuerte campaña de presión. En la mañana, un grupo de músicos los acogió a su llegada al hemiciclo, urgiéndolos a votar “sí” a la reforma para tener “un internet que sea justo y duradero para todos”.

Para sus partidarios, como el DJ David Guetta, su “objetivo es permitir que la prensa y los artistas perciban una parte de los ingresos generados por la difusión de (…) sus obras en internet”. En una tribuna en el diario francés JDD, reclamaron que los “gigantes estadounidenses convertidos en ogros” retribuyan de manera más justa a artistas y editores con los ingresos publicitarios que obtienen por sus obras.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3

— Julia Reda (@Senficon) 26 de marzo de 2019