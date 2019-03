5db7c04674

Cultura La Vela Puerca: "En vivo es el momento en que pones tu sentimiento en una canción" Santiago Butler, guitarrista del grupo uruguayo que se presenta este domingo en el festival Lollapalooza, habla sobre su último disco y sobre los años que demoraron en llegar a países como Chile. "Teníamos una deuda hace tiempo", dice. Rodrigo Alarcón L. Jueves 28 de marzo 2019 18:17 hrs.

Todo el fervor y la pasión que La Vela Puerca desata en sus actuaciones más multitudinarias parecen neutralizados en la voz de Santiago Butler, uno de los nueve integrantes del grupo uruguayo. Al teléfono, en medio de una gira por argentina, el guitarrista habla con parsimonia y calma uruguaya sobre el concierto que la banda realizará este fin de semana en Santiago. “Sabemos que la gente conoce la banda hace años, pero también hay gente que nos va a escuchar por primera vez, entonces vamos a armar una lista acorde a un festival”, adelanta sobre el repertorio que interpretarán este domingo (14:00) en la novena edición del festival Lollapalooza. “Es un festival grande y hay que estar acorde a eso. La banda siempre es la misma, va y toca en vivo. El tema es ponerle ganas y energía y creer en nuestras propias canciones”. Iniciados en 1995 en Montevideo, La Vela Puerca es un referente del rock en Uruguay y Argentina. Dos vocalistas cuyos nombres podrían figurar en cualquier delantera charrúa, Sebastián “El Enano” Teysera y Sebastián “Cebolla” Cebreiro, han liderado al grupo en nueve álbumes y tres registros audiovisuales. El último título, Destilar (2018), es “un disco bastante fresco y espontáneo”, dice Santiago Butler. “Dejamos muchas cosas para decidir en el estudio y estamos muy contentos. Cuando le das mucha vuelta a un disco y lo pensás mucho, a veces te queda poco espontáneo”. La Vela Puerca es un grupo de alta popularidad en ambas orillas del Río de la Plata y ha girado por varios países de América y Europa, pero en Chile sus efectos todavía son recientes. Recién en 2010 debutaron en Santiago, con una actuación en la discoteca Blondie, e iniciaron una saga de visitas que los ha llevado a festivales como Frontera y la versión local de Cosquín Rock. “Teníamos una deuda hace bastante tiempo”, admite Santiago Butler. “Estamos muy cerca de Santiago y tendríamos que haber ido muchísimo más. Lo que pasó es que hace unos años éramos de (el sello) Universal y nos llamaron de Alemania para ir de gira. Hicimos 15 giras por Alemania y países como Austria, Suiza, Dinamarca y Suecia. Eso nos llevó mucho tiempo y no nos dio para recorrer Chile, Paraguay o México, que lo habíamos dejado un poco de lado”. “Ahora estamos haciendo una vuelta a tocar por Latinoamérica. Vemos que también nos hemos ganado el cariño de gente por ahí, en Chile, Paraguay, México, Perú, Colombia. Estamos en eso”. En 2017 publicaron un DVD, Festejar para sobrevivir, con la celebración de sus 20 años de carrera. ¿Esa retrospectiva marcó lo que ha venido después? ¿Es una etapa diferente de La Vela Puerca? Fue un punto re importante, porque hicimos un show en el Velódromo de Montevideo y filmamos todo de una forma especial. Pusimos cámaras por todos lados y quisimos mostrar cosas que no siempre hemos mostrado en los DVD que tenemos. Agarramos canciones de todos los discos, algunas las reversionamos y fue importante, porque fue como armar un pedazo de nuestra historia en un concierto. Y ya no queda tanto para los 25 años… Lo estuvimos pensando la otra vez, pero no sabemos si es una fecha como para festejar. Capaz que esperamos un poco más, no lo tenemos claro. Por el momento, ya estamos pensando en cómo hacer un próximo disco en un estudio nuevo que tenemos en Montevideo. Este año tenemos un viaje a México, capaz que vamos a España y tenemos ganas de viajar por Latinoamérica. Los conciertos de La Vela Puerca suelen tener un público muy apasionado. Más que un disco, ¿en vivo es la mejor situación para escuchar sus canciones? Aunque hay canciones que las puedes escuchar bien en un disco, quizás algunas más lentas, es verdad esa adrenalina que puede tener La Vela Puerca en vivo. Me parece que en vivo es el verdadero momento en que los músicos de rock podemos poner sentimiento en una canción. No digo que no se puede hacer en un disco, pero con La Vela a veces nos pasa que es más difícil poner todo el sentimiento ahí. En vivo es donde llevás más el mensaje, por la letra, por la actitud, por el sentimiento que le podemos poner a cada canción. Quizás sea la mejor instancia, más allá de que hay un montón de canciones que puedes escuchar en tu casa y te llevan a ciertos lugares. Como intérprete, ¿a ti te gusta más también que grabar? Sí, tocar en vivo es el momento en que te probás a vos mismo y le probás a la gente lo que estás haciendo, lo que tenés entre manos con tu grupo.. La prueba es lo bien que la gente lo pasa en los conciertos, por lo que te dicen y escriben. Por algo tocamos y agotamos lugares. Ahora hacemos lugares más chicos, dos o tres fechas, y se ponen muy caldeados, pero también tenemos canciones lentas que tienen su llegada. Fotos: Promocional / Facebook La Vela Puerca.

