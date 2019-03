40690d71b9

Nacional Política Mayores de 14, revisión y protocolos: Gobierno ingresa nuevo proyecto de control de identidad Mañana viernes el gobierno ingresará el proyecto de ley sobre control de identidad a la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene entre sus modificaciones la inclusión de mayores de 14 años y el registro de vestimentas para mayores de edad, y aunque aseguran que estos cambios y las mayores facultades para Carabineros son para mejorar la seguridad del país, en la oposición siguen sin convencerse con la idea. Andrea Bustos C. Jueves 28 de marzo 2019 21:19 hrs. Compartir

Fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien durante este jueves dio a conocer los detalles del proyecto que ingresarán mañana al Congreso, una iniciativa que, si bien se había anunciado, no había sido explicada en detalle por el Ejecutivo. “El presidente tomó la decisión de enviar en el día de mañana al Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modifica, ampliando las atribuciones policiales, el control de identidad preventivo”, confirmó el ministro. Según indicó el secretario de Estado, la iniciativa incluirá a los mayores de 14 años y, además, entregará mayores atribuciones a Carabineros a la hora de hacer un control de identidad e incluirá nuevas circunstancias que permitan la aplicación de la medida. Este proyecto modifica tres cuerpos legales: el artículo 85 del Código Procesal Penal, relativo al control investigativo, el artículo 12 de la agenda corta o Ley 20.931, conocida como control preventivo y también hace una modificación a la ley de tránsito. En lo que refiere a la ley corta, ahí es donde se incluye el control a menores de edad, y también, tal como explicó Andrés Chadwick, la facultad de los funcionarios policiales para registrar vestimentas. Sin embargo, se establece que dicha medida solo se podrá aplicar a mayores de edad. Lo que sí podrá hacerse en cualquier persona, y sin importar su edad es el registro de sus bolsos o equipajes “para precaver que puedan portar armas u objetos que puedan causar daños”. Además, durante el procedimiento la persona podrá acreditar su identidad con cualquier tipo de documento, o de no tener ninguno, podrá expresar verbalmente su rut, lo que Carabineros podrá verificar con medios tecnológicos. El proceso de revisión no podrá tardar más de 30 minutos, en vez de la hora que puede demorar en la actualidad. Para la diputada Gael Yeomans, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, la institución policial no cuenta con la suficiente confianza como para recibir mayores facultades de revisión. “Hemos visto que Carabineros ha infringido la ley y ha aplicado el control de identidad preventivo a menores de edad, a pesar de que eso no es atribución establecida por ley, por tanto tiene toda nuestra desconfianza en la aplicación de estos protocolos anunciados por el ministro”, dijo la parlamentaria. Desde el gobierno afirmaron que se establecerán protocolos de acción, y que no entrará en vigencia la ley hasta que éstos se encuentren listos y los funcionarios capacitados. Para la experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago, Lucia Dammert, esto no garantiza el buen actuar de Carabineros. “Si fuera por el tema de los protocolos no estaríamos en el tema que estamos hoy del pacogate o de otros hechos, no solamente de fraude, si no de uso excesivo de la fuerza. El ministro le da una vuelva de tuerca a una cosa que hoy tiene poco sentido“, comentó. En lo que refiere al control investigativo, se establecieron tres nuevas circunstancias de control: cuando un vehículo no cuente con placas patentes o estén ocultas, cuando algo impida la visión al interior del automóvil, y si se estima que la persona intenta huir o evadir la revisión. Además, se modifica la Ley de Tránsito para que los funcionarios policiales en el ejercicio de su labor puedan hacer registros oculares al interior de los maleteros o portaequipajes.

