Seis horas de declaración: Cardenal Errázuriz comparece ante Fiscalía como imputado

Diligencia judicial se da justo al día siguiente de la histórica decisión del Tribunal de Alzada capitalino que condenó a la Iglesia Católica de Chile a indemnizar a las víctimas del ex párroco Fernando Karadima. Un seco "no voy a hablar" fue lo que manifestó a la prensa el ex arzobispo minutos antes de ingresar a la Fiscalía.