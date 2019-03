197fb21355

Nacional Día del Joven Combatiente: los crímenes que marcaron el 29 de marzo de 1985 Año a año se conmemora el llamado "Día del Joven Combatiente" en el aniversario de la muerte de los hermanos Vergara Toledo. Sin embargo, este no fue el único crimen que se cometió aquel 29 de marzo, en el que también fue ejecutada la joven Paulina Aguirre y fueron secuestrados los profesores Manuel Guerrero y José Miguel Parada, víctimas en el Caso Degollados.

Este 29 de marzo se conmemoran 34 años del cobarde crimen de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de Carabineros de Chile. Una fecha que año a año congrega a jóvenes y adultos en la lucha por una verdad y justicia que hasta el momento a sido esquiva para los familiares de quienes fueron víctimas de la violencia perpetrada por los organismos del Estado en la dictadura de Augusto Pinochet. Una justicia que para Manuel Vergara, padre de los hermanos ejecutados por Carabineros, es selectiva y se aplica sólo para algunos. En conversación con nuestro medio, el padre de Rafael y Eduardo hizo un paralelo con la muerte de Camilo Catrillanca a manos de fuerzas policiales y lamentó la manera en que se aplica la justicia en nuestro país. “Mira que es terrible, no se administra realmente la justicia sino que se calcula todo. Dónde, cuándo sí, cuando no. Los más pobres, los que no tienen voz ni nada, a esos los condenan. Mira tú lo que pasó con Catrillanca, ahí quedó, lo mataron y listo. Eso es terrible, Carabineros de Chile tiene licencia para matar”, lamentó Manuel Vergara. En conmemoración por su muerte, hoy a las 19:00 horas se realizará un acto en la calle Las Rejas con 5 de Abril, comuna de Estación Central, mismo lugar en donde fueron ejecutados los jóvenes de 18 y 20 años. Sin embargo, el de los hermanos Vergara Toledo no fue el único crimen que se cometió en esta misma fecha hace 34 años. El 29 de marzo de 1985 fueron secuestrados desde las puertas del Colegio Latinoamericano los profesores Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes, un día después, aparecieron degollados y con signos de tortura en las cercanías del Aeropuerto de Pudahuel. Ahí estaba también el profesor Leopoldo Muñoz o “tío Leo” como era conocido en el Colegio Latinoamericano en aquella época. Muñoz intentó impedir el secuestro de Parada, recibiendo un disparo por parte de los agentes de Carabineros. 34 años después, el “tío Leo” conversó con nuestro medio sobre la importancia de conmemorar esta fecha y que no sea olvidada en el tiempo. “Tenemos que ser capaces de transmitir esa memoria activa en las escuelas y en todos los ciclos. Ese grado de conciencia hay que ser capaces de transmitirlo. Yo creo que ese es el deber nuestro y yo lo he cumplido así en todos estos años. Hemos estado siempre los 29 en la noche en la velatón y en las escuelas que quieran abrir su corazón a la memoria. Si no hay memoria, hay impunidad”, señaló Muñoz. Así también, un día como hoy fue ejecutada la estudiante del Liceo Valentín Letelier de Recoleta y militante del MIR, Paulina Aguirre, quien tenía 20 años cuando fue acribillada en la puerta de su casa por agentes de la CNI el 29 de marzo de 1985. Hoy, es también una de las combatientes que se conmemoran en esta fecha, por lo mismo, este viernes se efectuó, en el memorial para los ejecutados políticos del Cementerio General, una actividad en su nombre. Desde ahí, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que significa esta fecha para los familiares de las víctimas de la dictadura. “Toda esta actividad es para conmemorar la vida de ellos y el legado de ellos, cada día sentimos que son más legítimas las luchas del pueblo chileno, porque nosotros vemos la impunidad en todas formas”, comentó la presidenta de la AFEP desde el Cementerio General. A la actividad en la esquina de Las Rejas con 5 de abril para conmemorar a los hermanos Vergara Toledo se suma una conversación que se realizará a las 19:00 horas en el Colegio Latinoamericano de Integración, en el que se tocarán temas relativos al Caso Degollados y a cómo la justicia no ha podido estar a la altura de las circunstancias. Así también, esta mañana estudiantes del Internado Nacional Barros Arana realizaron una velatón y una manifestación en el Parque Quinta Normal, que se desarrolló sin inconvenientes.

