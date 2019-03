197fb21355

Medio Ambiente Nacional Vecinos acusan a hidroeléctrica por constantes aludes en Estero Nacimiento Una denuncia realizada por el Movimiento Putagán Libre señala a hidroeléctrica Roblería como la responsable de constantes derrumbes en quebrada cercana al Estero Nacimiento. La empresa, a pesar de no contar con el permiso, estaría utilizando maquinaria pesada en la zona Ricardo Verdugo S. Viernes 29 de marzo 2019 16:37 hrs.

Constantes deslizamientos de tierra y escombros ponen en peligro a la comunidad vecina del Estero Nacimiento, ubicado en la comuna de Colbún, Provincia de Linares. La razón, según afirmó a nuestro medio el presidente del Movimiento Putagán Libre, Antonio Torres, se debe a las faenas de la Generadora Eléctrica Roblería LTDA , que, hasta octubre pasado, contaba con el permiso de las autoridades para intervenir en el estero. La empresa Generadora Eléctrica Roblería LTDA se encontraba trabajando en el estero con tal de aprovechar de mejor forma sus aguas para la hidroeléctrica que manejan en la zona. Sin embargo, el deterioro de las quebradas del lugar produjo derrumbes que continúan hasta ahora. Antonio Torres explica que el deslizamiento de tierras ha puesto en peligro a quienes transitan por el camino vecinal que se encuentra en las cercanías. “La empresa tuvo que dejar un bypass de ese camino y el bypass está exactamente por la faja que ellos construyeron para instalar su tubería, y como ellos cortaron la capa vegetal del cerro, los aludes han ocurrido toda las semanas y estamos en grave peligro de que alguien muera en ese sector, porque precisamente en este mes se da la recolección de avellanas que ancestralmente los lugareños extraen de la zona, lo que, a su vez es parte de su sustento”. Lo más grave, de acuerdo a Torres, es que hasta ahora ninguna autoridad ha podido resolver esta situación y que Roblería, a pesar de tener prohibido operar en la localidad, es quien se ha hecho cargo de la remoción de escombros. “Al ocurrir un derrumbe alguien tiene que despejar ese camino, los vecinos no pueden porque no tienen la maquinaria. El Ministerio de Obras Públicas no se hace parte porque no es un camino empadronado y la Municipalidad tampoco, porque esto es tierra de nadie. Por otro lado, la empresa tampoco puede hacerlo porque está paralizada, pero los vecinos le están reclamando a ella. Y hasta ahora, al ocurrir un derrumbe, la empresa mete una máquina, saca el material del camino, lo lanza a la ladera nuevamente y escurre hacia el estero, pero en tres días se vuelve a desplomar otro sector de la ladera. Este es un zapato chino porque nadie puede hacerse cargo de esto”. A mediados de marzo, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de Roblería para retirar las medidas provisionales pre procedimentales que le fueron impuestas con anterioridad. Una de estas medidas era retirar el material resultante de sus actividades en el lugar. Diario y Radio Universidad de Chile trató de comunicarse con la empresa, sin éxito.

