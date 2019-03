10655d20e8

Cultura Twenty One Pilots, Post Malone, Steve Aoki: el segundo día de Lollapalooza Luego que artistas como Kendrick Lamar y Lenny Kravitz abrieran el festival este viernes, la segunda jornada continúa hoy en el Parque O'Higgins. Diario Uchile Sábado 30 de marzo 2019 10:04 hrs.

El festival Lollapalooza tendrá este sábado su segundo día de actividades, con actuaciones estelares del dúo estadounidense Twenty One Pilots y del rapero Post Malone, también norteamericano. El regreso de los también estadounidenses Interpol y del DJ y productor Steve Aoki también destaca en la programación de este sábado. Years & Years, Bring Me the Horizon, Portugal. The Man, Ziggy Marley, Monsieur Periné y Kamasi Washington son algunos de los artistas que desde las 12:30 horas actuarán en los dos escenarios principales, instalados en la elipse del Parque O’Higgins. Asimismo, Odesza, RL Grime, DJ Who, Bad Gyal estarán en algunos de los restantes seis escenarios. La segunda jornada de Lollapalooza también contempla un cartel heterogéneo de artistas chilenos. Gianluca, Paloma Mami y Tomasa del Real, nuevas figuras de la música urbana, destacan entre actuaciones de otros artistas, como Pillanes, Américo, Nova Materia y Rubio. El detallle de la programación puede consultarse en Lollapalooza Chile.

