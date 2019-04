b151f333a4

Más consumo, menos enfermedades: las razones para adelantar el Año de las Frutas y Verduras Más del 70 por ciento de las muertes en el mundo se producen por enfermedades crónicas, las que pueden evitarse con el consumo de frutas y verduras en la dieta diaria. Académicos del INTA buscan que los países del mundo trabajen en políticas públicas que aumenten su consumo como forma de prevención. Andrea Bustos C. Lunes 1 de abril 2019 8:32 hrs.

La Organización de las Naciones Unidas estableció para 2026 el año mundial de las frutas y verduras. Sin embargo, por una petición iniciada por académicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, realizada a través de la FAO, la ONU está revisando la posibilidad de adelantar esta celebración al año 2021. La solicitud fue realizada por los académicos Fernando Vio e Isabel Zacarías, ambos partes de la Corporación 5 al día, desde donde nació la iniciativa, y mediante esta institución comenzaron las gestiones a través del Gobierno de Chile para que Naciones Unidas adelante este año internacional. ¿Sus razones? El doctor Fernando Vio indicó, en conversación con nuestro medio, que hay dos motivos que fundamentan la necesidad de este Año Internacional de Frutas y Verduras. La primera de ellas se relaciona directamente con la producción de alimentos. “El sistema productivo agrícola mundial está basado fundamentalmente en producción de carnes y cereales, ambos son muy demandantes de agua y, además, son productores de CO2. Por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental y agrícola la producción de más frutas, verduras, legumbres favorece la sustentabilidad de la producción”, explicó el académico y presidente de 5 al día. Otro motivo importante es hacer que la gente coma saludable: “El mayor consumo de frutas y verduras claramente protege la salud de las personas frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, cáncer y por supuesto la obesidad y la diabetes, entonces eso ha hecho que esto sea tan bien acogido, tanto por el sistema productivo mundial, como por los sistemas de salud. Esto es algo que beneficia a todos, en todos lados”. Por su parte, la doctora Isabel Zacarías, académica del INTA y directora ejecutiva de la Corporación 5 al día, señaló que “más de 1900 millones de adultos tienen sobre peso, según la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 650 millones son obesos, y hay un porcentaje alto de niños que tienen obesidad”, por lo que las cifras fundamentan la necesidad de tener y adelantar este año internacional. Además, Isabel Zacarías aseguró que esto permitirá que los diferentes gobiernos del mundo actúen en conjunto a favor del consumo de dichos alimentos. “Significa en la práctica que todos los gobiernos que están comprometidos con este tema y también los organismos internacionales van a realizar una serie de acciones para llegar a la población con el mensaje y también van haber reuniones científicas de alto nivel y revisiones técnicas para demostrar por qué es importante el consumo de estos alimentos”. Para adelantar esta celebración el proceso no ha sido fácil, pues lo primero fue poder conseguir el año internacional. A través del Ministerio de Agricultura y de Relaciones Exteriores, la Corporación 5 al día solicitó que el gobierno chileno iniciara las gestiones para realizar esta conmemoración, lo que fue acogido a inicios de 2018. Sin embargo, desde la corporación sintieron que 2026 era una fecha demasiado lejana para la situación de obesidad y mal consumo de alimentos que hay en el mundo, por lo que era necesario que esto se adelantara. Así nuevamente a través del gobierno pidieron a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, que el año fuera lo antes posible, una gestión que se está realizando para poder confirmar lo antes posible la fecha definitiva. Según indicaron los académicos, hasta ahora está prácticamente confirmado que se concrete en 2021. Los beneficios de consumir Consumir 400 gramos de frutas y verduras es un gran aporte para la salud, pues dicha cantidad ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer o la diabetes y, por el contrario, no comer estos alimentos es uno de los 10 principales factores de riesgo de mortalidad. En específico, más del 70 por ciento de las muertes que se producen en el mundo son por causa de enfermedades crónicas no transmisibles, y al desglosar la cifra el 32 por ciento corresponde a enfermedades cardiovasculares, y el 16 por ciento a cáncer. De ahí el interés de los expertos en la materia de fomentar el consumo de comida saludable, y disminuir los carbohidratos y la comida chatarra. Sin embargo, la realidad en nuestro país dista de este ideal de consumo, pues solo el 15 por ciento de la población chilena come 5 porciones de frutas y verduras al día, ración que es el mínimo que se debería consumir. Por el contrario, la mayoría de los chilenos come 2 o menos porciones de estos alimentos. La Vega Central es conocida como uno de los puntos de venta más importantes de Santiago en lo que refiere a este tipo de alimentos y, por tanto, sus vendedores son espectadores diarios del consumo de frutas y verduras que tienen los chilenos. Guillermo tiene un local desde hace ya varios años en La Vega, y comentó con nuestro medio cuáles son las preferencias a la hora de escoger que comprar. “Los extranjeros prefieren las naranjas, los mangos, plátanos y piña y los nacionales se inclinan por la uva, las peras y las manzanas, esto por un asunto de procedencia. Los chilenos estamos acostumbrados a comer frutas que producimos nosotros y ellos las que producen ellos”. Además, el dueño del local Escobar y Gálvez dijo que de un tiempo hasta ahora ha notado que los consumidores son conscientes de los beneficios que tienen cada alimento que escogen. “De unos años hasta ahora está vinculado el comer saludable con la fruta, la gente sí tiene conocimiento sobre lo que tiene la vitamina C, la naranja, el kiwi. Tienen ese conocimiento y lo aplican para comer saludable”. La visión del vendedor es compartida por algunos colegas suyos, quienes también comentaron que las compras van vinculadas al beneficio que ese alimento podría traer. Sin embargo, otros locatarios destacaron que el sabor de la verdura o la dulzura de una fruta es realmente el factor determinante a la hora de una compra, y que el nutriente aportado es un elemento que está en segundo plano. Consultados por las razones de consumo, compradores de La Vega Central mencionaron la frescura y el sabor como factores de elección, y respecto del aporte a la salud que estos alimentos pueden tener, la vitamina C, A y B fueron mencionadas. Entre pasillos coloridos, y una infinita oferta de alimentos saludables y variados, Mary Sánchez, conversó con nuestro medio mientras realizaba sus compras en La Vega, hasta donde llega con su hijo pequeño para elegir las frutas que durante la semana les dará de colación, y las verduras con la que preparará los menús a diario. “Son bastante nutritivas, contienen hartas vitaminas, al menos las que tienen color rojo, naranja, amarillo y morado, esos son los que tienen bastante nutriente para el cuerpo de los chiquillos” comentó. En lo que refiere a informaciones oficiales, Chile es parte los países que más consumen bebidas gaseosas azucaradas, superando a otras naciones como México y Estados Unidos. “En todas las casas, por pobre que sea, existe una bebida gaseosa”, indicó la doctora Isabel Zacarías, a lo que suma otra preocupante estadística: luego de Alemania, somos el país que más come pan. La tarea pendiente con las futuras generaciones El último Mapa Nutricional de la Junaeb, presentado en febrero pasado, indicó que el 60 por ciento de los alumnos de quinto básico sufre de sobrepreso u obesidad, siendo así el nivel educacional con los índices más altos de la encuesta, que incluyó a 9.065 establecimientos educacionales de todo el país y fue aplicada a cerca de un millón de niños. Según indicó el experto del INTA, Fernando Vio, un factor clave para mejorar los hábitos de alimentación es poder educar a las nuevas generaciones respecto de qué alimentos deben privilegiar en su dieta, junto con trabajar en un cambio cultural respecto de la importancia de ciertos víveres en la vida cotidiana. “El hábito del chileno es contra la alimentación de frutas y verduras, no esta habituado a comer frutas y verduras, los niños, por ejemplo, no conocen las hortalizas, conocen el tomate y la lechuga pero no conocen otras hortalizas, el consumo en la escuelas es bajísimo”. En opinión del académico de la Universidad de Chile, el Ministerio de Educación se ha desentendido de este tema y, por tanto, no ha establecido en sus normativas nada relacionado con la alimentación saludable, lo que ha repercutido directamente en la obesidad infantil, pues dentro de los colegios los niños no están comiendo frutas y verduras. La nula acción del Mineduc, Vio la atribuye a que el problema del sobre peso en Chile aún no ha sido asumido como un problema nacional, por lo que al no aparecer en las encuestas no es tomado en cuenta. ¿Y qué opinan niños y niñas, esos adultos consumidores del futuro? Iván, Tamara y Diego, niños de 10, 11 y 12 años respectivamente, comentaron con nuestro medio su gusto por las frutas y verduras, y las razones por las que consumen estos alimentos. La manzana, la naranja y las frutillas son los mencionados, mientras que en verduras la lechuga, porque se puede comer con limón nos comentaron Iván y Tamara, mientra que para Diego el brocolí es el preferido, ya que se puede acompañar de mayonesa. Así, para los niños, el principal motivo de consumo radica en el sabor y la forma en que pueden consumir el alimento. Además, su consumo se remite a la vida de hogar, donde pueden alimentarse de frutas y verduras, mientras que, para su colación diaria del colegio, estos alimentos no son los escogidos. Respecto de si estos traen beneficios para su salud, están conscientes de que sí, que pueden ayudar “para que no se nos olviden las cosas o para que no nos de nada malo” comentó Tamara. Por su parte, Diego dijo saber que tienen vitaminas y que le entregan energía, mientras que Iván señaló que previenen enfermedades y son buenas “para tener una vida saludable” . Para la doctora Isabel Zacarías, un elemento importante para mejorar la alimentación de los niños no solo es la elaboración de políticas públicas que mejoren el consumo dentro de los establecimientos escolares, sino también la colaboración de los padres y madres, ya que si ellos se preocupan de picar la fruta, mezclarla con otros alimentos, como el yogurth, y presentárselas de una forma amigable, el consumo será mucho más efectivo que si se les da la fruta entera y sin pelar, pues han podido corroborar que la imagen es fundamental para que acepten el alimento. Para los expertos del INTA, Fernando Vio e Isabel Zacarías, tener un año internacional de las frutas y verduras será vital para abordar las cifras de obesidad en Chile y el mundo, pues con esta conmemoración será posible que varios países debatan sobre el tema, y por tanto, se propongan tomar medidas conjuntar para mejorar la alimentación de niños y niñas, y disminuir el consumo de comida chatarra. Escuche aquí la versión radial de este reportaje:

