Cultura Amerindia, la apuesta de Jorge Brantmayer por visibilizar el rostro indígena de Santiago El Museo Chileno de Arte Precolombino exhibirá, desde el próximo viernes 5 de abril, la exposición Amerindia del fotógrafo nacional Jorge Brantmayer. La muestra, que se instalará en la fachada y en los patios interiores del centro patrimonial, comprende 60 retratos de más de tres metros pertenecientes a personas de pueblos indígenas de Chile y América. Abril Becerra Martes 2 de abril 2019 19:10 hrs.

Entre enero y febrero de este año, el fotógrafo nacional Jorge Brantmayer (1954) inició una búsqueda para dar con aquellas comunidades indígenas, chilenas y latinoamericanas, residentes en Santiago. De esta manera, llegó a comunas como Recoleta, Independencia y La Pintana donde retrató a los integrantes de los grupos atacameños, diaguitas, aimaras, mapuche y selknam, entre otros. Finalmente, este trabajo dio vida a la exposición titulada Amerindia, que desde el próximo viernes 5 de abril y hasta el 26 de mayo se presentará en la fachada y en los patios interiores del Museo Chileno de Arte Precolombino. Esta muestra comprende 60 imágenes de más de tres metros que, a su vez, dan cuenta de aquellos habitantes indígenas residentes en Santiago. “Fue muy fascinante acercarse a estos grupos y empezar a fotografiarlos con el propósito de que estas imágenes fuesen impactantes y que estuvieran dirigidas a la calle con el fin de hacer notar que entre nosotros hay muchísimas raíces indígenas”, comentó el fotógrafo Jorge Brantmayer. “Tuvimos que poner mucha energía en convencerlos. Debimos explicarles que este era un gesto muy impactante, porque todos estos rostros iban a estar instalados directamente hacia Tribunales, entonces, también había un gesto político de por medio. Además, generalmente el ir a una galería de arte es muy incómodo. Por lo mismo, hay gente que no va nunca al museo, en cambio aquí la exposición es fácilmente visible”, añadió. Con esta exposición, el fotógrafo da cuenta de rostros cargados de emotividad donde cada detalle cuenta: una marca, un guiño, una mirada afligida. “El trabajo del retrato es fascinante. Soy una persona un poco tímida, pero con la cámara he logrado acercarme a las personas y, a través de eso, logro sostener un diálogo que me permite generar las miradas que van a poder ver en la exposición”, comentó Brantmayer. “Además, en esta oportunidad he seleccionado rostros que me parecen muy expresivos, con los ojos muy vivos, las bocas muy voluminosas. Son rostros muy poderosos”, dijo el artista. Para Brantmayer, la ejecución de un retrato no requiere mucho tiempo: en total, uno o tres minutos. “Sé lo que estoy buscando, entonces voy directamente a un plano frontal, muy cercano. Ojalá, que no existan sonrisas, que no existan gestos, que no haya expresiones que no sean las propias del rostro, o sea, que no pongan cara de inteligentes, simpáticos, ni tiernos, ni dulces, simplemente el rostro como está construido, como se ha ido deformando o reconstruyendo a través de la historia de la vida de cada persona”, indicó. De acuerdo a ello, el fotógrafo sostuvo que lo relevante de su técnica es lograr cautivar al público. “Para mí es muy importante que la gente pueda sentir que estos seres humanos que estamos viendo ahí son como nosotros, que tienen sentimientos, que sufren”, agregó. “Desde que hice Cautivas- muestra realizada en 2007 que contempla 55 retratos de mujeres del Centro Penitenciario Femenino Capitán Prat de Santiago -, cambiaron mis temas e intensiones, porque antes siempre hacía cosas performáticas o callejeras, pero aquí necesitaba hacer algo que fuese un aporte importante. Luego, seguí con esta preocupación por las personas. Entonces, de cierta forma me interesa retratar a esta gente desarraigada, que busca un lugar, cómo asentarse y cómo vivir en mejores condiciones”, explicó el fotógrafo. Jorge Brantmayer nació en 1954 en Santiago. Estudió Licenciatura en Artes, mención pintura, en la Universidad de Chile, entre 1974 y 1979. Posteriormente, comenzó a desarrollarse como fotógrafo siendo reconocido a nivel mundial. Además, fue parte de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI). También, ha recibido diversos galardones, entre ellos, los otorgados por el Círculo de Críticos de Arte de Chile, quienes lo han premiado en tres ocasiones y el premio Altazor que se la ha dado en otras cuatro versiones.

