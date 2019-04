d47fdfa02e

Cultura Comienza la venta de entradas para el segundo concierto de King Crimson Luego que la actuación del 12 de octubre se agotara en poco más de una hora, este martes se distribuyen los boletos para la presentación que el grupo hará un día después en el Movistar Arena. Diario Uchile Martes 2 de abril 2019 8:02 hrs.

A las 11 horas de este martes comenzará la venta de entradas para el segundo concierto que King Crimson realizará el próximo domingo 13 de octubre, en el Movistar Arena. Esto, luego que los boletos para la primera actuación, el 12 de octubre, se agotaran en poco más de una hora. Los tickets se distribuirán a través del sistema Puntoticket, con valores entre 29 y 170 mil pesos. Además del sitio de la compañía, también se podrán obtener en el Teatro Oriente, la tienda Puntoticket, el mall Parque Arauco, locales Hites y Cinemark. King Crimson debutará en Chile con la gira que celebra sus 50 años de carrera, con igual cantidad de conciertos alrededor del mundo. El festejo recuerda la publicación de In the court of the Crimson King, primer paso en una trayectoria que hoy los tiene convertidos en íconos del rock progresivo. La banda mantiene a un solo integrante original, el histórico guitarrista Robert Fripp. También la integran Jakko Jakszyk (guitarra y voz), Bill Rieflin (teclados), Tony Levin (bajo y chapman stick), Mel Collins (saxo y flautas) y tres bateristas: Gavin Harrison, Pat Mastelotto y Jeremy Stacey, que además hace teclados.

