d47fdfa02e

f6ae08ee93

Medio Ambiente Diputada Claudia Mix por TPP-11: “Hay bastante concordancia en la idea de rechazar este tratado” Pese a que inicialmente estaba pactada para este martes, la discusión del TPP-11 se aplazó y el proyecto pasará sin urgencia a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para ser debatido en esta instancia, a la espera de las indicaciones que permitan llevarlo a su discusión en el hemiciclo. En conversación con nuestro medio, la diputada frenteamplista Claudia Mix, se refirió al protagonismo que ha tomado el debate sobre esta iniciativa planteada por el Ejecutivo. Tomás González F. Martes 2 de abril 2019 13:27 hrs. Compartir

Para este martes estaba acordada la discusión del cuestionado tratado TPP-11, el que ha generado rechazo por parte de organizaciones ciudadanas y algunas bancadas parlamentarias. Un proyecto que antes de ser despachado a la Cámara por el Ejecutivo era bastante desconocido y que hoy se perfila como uno de los principales debates entre el oficialismo y la oposición. Hasta ahora ha pasado de comisión en comisión, no pudiendo ser discutido en sala debido a la complejidad y desconocimiento de sus implicancias a futuro. Hoy apareció como el segundo punto a discutir en tabla, por lo que se vaticinaba una acalorada discusión en el hemiciclo. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada del partido Comunes, Claudia Mix, analizó lo que ha sido el progresivo protagonismo que ha tomado la discusión de este engorroso proyecto que tiene dividido al parlamento. Sobre esto, la diputada Mix comentó que poco a poco la oposición se ha ido alineando para rechazar este tratado. “Hay bastante concordancia en la idea de rechazar este tratado de libre comercio que además, al igual que los otros, porque hay que tener en consideración que Chile tiene alrededor de 26 ó 27 tratados de libre comercio, en donde la verdad no conocemos los verdaderos impactos que estos tienen en nuestra vida, nuestra nuestra economía, nuestros recursos naturales, que es una de las críticas que nosotros defendemos con mayor fuerza”, dijo la parlamentaria. Además, la diputada del partido Comunes, señaló que no se han dado las instancias para que todos los parlamentarios tomen real conocimiento de lo que implica la aprobación de un nuevo tratado, por lo que esta es otra razón para rechazarlo. “Creemos que no da para poder aprobarlo. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo de discusión y más tiempo de debate. Además, se salta todos los procesos y no permite que sea controlado ni debatido desde el parlamento ni en otras instancias. Por cierto que nos parece que hay que rechazarlo de todas maneras”, señaló Mix. A pesar de esto, la diputada del Frente Amplio comentó que desde su conglomerado han contratado expertos para analizar este proyecto y que sus conclusiones han sido compartidas con otras bancadas de oposición. Además, Mix señaló que están en constantes conversaciones con el resto de las bancadas opositoras. “Creo que hemos ido avanzando harto. Al menos lo que hemos podido conversar con las otras bancadas de oposición, es que hay dos o tres que tienen algunas dudas, que se podrían abstener o que podrían aprobar aún. Pero esperamos que de aquí al momento de la votación logremos ser la mayoría que se necesita para rechazar este proyecto”, agregó. Pese a que la discusión del TPP-11 estaba en tabla para este martes, hace pocos minutos confirmaron desde el Congreso que finalmente no se discutirá hoy el proyecto. En cambio, la iniciativa volverá a ser debatida en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que preside el diputado humanista Tomás Hirsch, quedando sin urgencia y aplazándose así la discusión en sala hasta nuevo aviso.

Para este martes estaba acordada la discusión del cuestionado tratado TPP-11, el que ha generado rechazo por parte de organizaciones ciudadanas y algunas bancadas parlamentarias. Un proyecto que antes de ser despachado a la Cámara por el Ejecutivo era bastante desconocido y que hoy se perfila como uno de los principales debates entre el oficialismo y la oposición. Hasta ahora ha pasado de comisión en comisión, no pudiendo ser discutido en sala debido a la complejidad y desconocimiento de sus implicancias a futuro. Hoy apareció como el segundo punto a discutir en tabla, por lo que se vaticinaba una acalorada discusión en el hemiciclo. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada del partido Comunes, Claudia Mix, analizó lo que ha sido el progresivo protagonismo que ha tomado la discusión de este engorroso proyecto que tiene dividido al parlamento. Sobre esto, la diputada Mix comentó que poco a poco la oposición se ha ido alineando para rechazar este tratado. “Hay bastante concordancia en la idea de rechazar este tratado de libre comercio que además, al igual que los otros, porque hay que tener en consideración que Chile tiene alrededor de 26 ó 27 tratados de libre comercio, en donde la verdad no conocemos los verdaderos impactos que estos tienen en nuestra vida, nuestra nuestra economía, nuestros recursos naturales, que es una de las críticas que nosotros defendemos con mayor fuerza”, dijo la parlamentaria. Además, la diputada del partido Comunes, señaló que no se han dado las instancias para que todos los parlamentarios tomen real conocimiento de lo que implica la aprobación de un nuevo tratado, por lo que esta es otra razón para rechazarlo. “Creemos que no da para poder aprobarlo. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo de discusión y más tiempo de debate. Además, se salta todos los procesos y no permite que sea controlado ni debatido desde el parlamento ni en otras instancias. Por cierto que nos parece que hay que rechazarlo de todas maneras”, señaló Mix. A pesar de esto, la diputada del Frente Amplio comentó que desde su conglomerado han contratado expertos para analizar este proyecto y que sus conclusiones han sido compartidas con otras bancadas de oposición. Además, Mix señaló que están en constantes conversaciones con el resto de las bancadas opositoras. “Creo que hemos ido avanzando harto. Al menos lo que hemos podido conversar con las otras bancadas de oposición, es que hay dos o tres que tienen algunas dudas, que se podrían abstener o que podrían aprobar aún. Pero esperamos que de aquí al momento de la votación logremos ser la mayoría que se necesita para rechazar este proyecto”, agregó. Pese a que la discusión del TPP-11 estaba en tabla para este martes, hace pocos minutos confirmaron desde el Congreso que finalmente no se discutirá hoy el proyecto. En cambio, la iniciativa volverá a ser debatida en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que preside el diputado humanista Tomás Hirsch, quedando sin urgencia y aplazándose así la discusión en sala hasta nuevo aviso.