d47fdfa02e

f6ae08ee93

Fiscalía peruana abre investigación a alcalde por discriminación de venezolanos La fiscalía peruana abrió el lunes una investigación preliminar por "discriminación" al alcalde de la provincia andina de Huancayo, quien lleva adelante en su distrito una cruzada contra los migrantes venezolanos, informó la institución. Claudia Carvajal G. Martes 2 de abril 2019 9:20 hrs. Compartir

“El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el alcalde provincial de Huancayo, Henry Fernando López Cantorín, por el delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos”, dijo la entidad en Twitter. La causa fue abierta dos días después de que el gobierno peruano rechazara la campaña de López de declarar a Huancayo “libre de venezolanos”. López anunció el 27 de marzo que decretará “Huancayo libre de venezolanos” y que emitirá una ordenanza para que las empresas locales fomenten “el empleo y un 80% de esas plazas deben ser para personas de la región”. “Las declaraciones emitidas por el alcalde provincial de Huancayo, Henry López, y ratificadas mediante nota de prensa contra los migrantes venezolanos, resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”, señaló el ministerio de Cultura en un comunicado el sábado. “Rechazamos cualquier acto de discriminación y xenofobia en nuestro país”, precisó el ministerio. Huancayo es la capital de la región andina de Junín, a 310 kilómetros al sureste de Lima, tiene unos 456.000 habitantes y, según el alcalde López, hay más de 6.000 inmigrantes venezolanos que huyeron de la crisis en su país y la “mayoría se encuentran (trabajando) en la informalidad”. A Perú desde el 2017 a la fecha han llegado 715.000 venezolanos, de los cuales 285.163 cuentan con permiso de trabajo, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. “A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, dijo el alcalde. Afirmó que en Huancayo existe una creciente y descontrolada presencia de venezolanos, lo que conlleva a la informalidad laboral, el comercio ambulante y actos vandálicos.

“El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el alcalde provincial de Huancayo, Henry Fernando López Cantorín, por el delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos”, dijo la entidad en Twitter. La causa fue abierta dos días después de que el gobierno peruano rechazara la campaña de López de declarar a Huancayo “libre de venezolanos”. López anunció el 27 de marzo que decretará “Huancayo libre de venezolanos” y que emitirá una ordenanza para que las empresas locales fomenten “el empleo y un 80% de esas plazas deben ser para personas de la región”. “Las declaraciones emitidas por el alcalde provincial de Huancayo, Henry López, y ratificadas mediante nota de prensa contra los migrantes venezolanos, resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”, señaló el ministerio de Cultura en un comunicado el sábado. “Rechazamos cualquier acto de discriminación y xenofobia en nuestro país”, precisó el ministerio. Huancayo es la capital de la región andina de Junín, a 310 kilómetros al sureste de Lima, tiene unos 456.000 habitantes y, según el alcalde López, hay más de 6.000 inmigrantes venezolanos que huyeron de la crisis en su país y la “mayoría se encuentran (trabajando) en la informalidad”. A Perú desde el 2017 a la fecha han llegado 715.000 venezolanos, de los cuales 285.163 cuentan con permiso de trabajo, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. “A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, dijo el alcalde. Afirmó que en Huancayo existe una creciente y descontrolada presencia de venezolanos, lo que conlleva a la informalidad laboral, el comercio ambulante y actos vandálicos.