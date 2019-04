d47fdfa02e

Justicia australiana pospone decisión de dar libertad provisional a Adriana Rivas Detenida en Australia desde febrero, la ex agente de la DINA comúnmente conocida como "la Chani", espera que la decisión sobre su libertad provisional sea discutida en mayo por el Tribunal Local Central de Sidney. Martes 2 de abril 2019

El Tribunal Local Central de Sidney decidió postergar la deliberación de la solicitud de libertad bajo fianza de la ex secretaria de Manuel Contreras, Adriana Rivas, quien se encuentra detenida en la ciudad australiana desde el 19 de febrero. “El equipo legal de la señora Rivas retiró su solicitud de libertad provisional y pidió al tribunal escucharlos a fines de mayo”, explicó Adriana Navarro, abogada de los familiares de las víctimas que acusan segun consigna Emol, con información de la agencia Efe. La abogada señaló que de no ser por la solicitud de la defensa de Rivas, el tribunal debía revisar la libertad provisional de la ex agente de la DINA durante la jornada de esta martes. El objetivo de la petición de los abogados de Rivas es que puedan exhibir pruebas médicas en las que se daría cuenta de las diversas enfermedades de la ex integrante de la Brigada Lautaro entre las que se cuenta depresión, fallas renales y osteoporosis. La representante en Australia de la Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia en Chile, Pilar Aguilera, señaló a Efe que espera que se extradite a Rivas a Chile para que sea sometida a juicio justo en su país. Adriana Rivas, conocida como la “Chani” fue una de las personas de confianza de Manuel Contreras y, de acuerdo al testimonio de los torturados sobrevivientes, ejerció una violencia despiadada durante los interrogatorios realizados por Brigada Lautaro.

