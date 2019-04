d47fdfa02e

Deportes La Sub 17 debuta en el Hexagonal final del Sudamericano ante Ecuador El equipo que dirige Hernán Caputto jugará un partido clave para su anhelo de clasificar al Mundial de la categoría en Brasil. Claudio Medrano Martes 2 de abril 2019 9:07 hrs. Compartir

Comenzó un nuevo torneo, sin pausa ni espacio para desenfocar energías. El nuevo objetivo toma forma y tiene plazo fijo, el domingo 14 de abril fecha que se definirá los cuatro cupos para la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA – Brasil 2019. La Roja Sub 17 reanudó este domingo las prácticas para enfrentar con equipo completo a la escuadra de Ecuador en el inicio del Hexagonal Final. El duelo se desarrollará este martes 2 de abril a las 18.30 horas en el estadio San Marcos. Los dirigidos por Hernán Caputto practicarán hoy desde las 12.00 horas de Chile en el estadio Municipal de Surquillo, a un día de enfrentar a la selección ecuatoriana. Fixture Hexagonal Final: Chile vs. Ecuador / Martes 2 de abril / 18:30 horas / Estadio San Marcos

Perú vs. Chile / Viernes 5 de abril / 23:10 horas / Estadio San Marcos

Chile vs. Argentina / Lunes 8 de abril / 17:30 / Estadio San Marcos

Uruguay vs. Chile / Jueves 11 de abril / 19:50 horas / Estadio San Marcos

Chile vs. Paraguay / Domingo 14 de abril / 19:50 horas / Estadio San Marcos

