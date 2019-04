4f88ce6b91

Educación Estudiantes convocan a "Marcha por la Educación" este 25 de abril Representantes de la Confech y de los estudiantes secundarios convocaron a una movilización en contra del "retraso" que, a su juicio, ha tenido el Gobierno respecto de las demandas del movimiento estudiantil. Claudio Medrano Miércoles 3 de abril 2019 15:06 hrs.

Estudiantes universitarios y secundarios convocaron a una marcha nacional para el próximo 25 de abril en demanda del cumplimiento del petitorio levantado por el Movimiento Estudiantil durante los últimos años y que acusan no ha sido tomado en cuenta por el Gobierno. Entre las demandas se cuentan el establecimiento de una educación no sexista, el fin de los abusos al interior de los planteles educacionales, el fin de los endeudados por créditos estudiantiles y avanzar en la gratuidad. La presidenta de la FECH, Karla Toro, se refirió a las demandas que han quedado pendientes durante los últimos años “la educación está en deuda, la educación que exigimos en 2011 no llegó y la misma que nosotras mismas pedimos el año pasado, una educación no sexista, una educación que no discriminara, esa educación no ha sido atendida por este Gobierno”, señaló. Hoy como @Confech solicitamos a la intendencia el permiso para la marcha del 25 de abril.Porque no queremos + estudiantes endeudades por estudiar. Necesitamos un gobierno que responda a la crisis que enfrentan las Universidades y estudiantes por una política hecha sin la sociedad pic.twitter.com/Voq418vyYI — FECH (@la_Fech) 3 de abril de 2019 Por su parte, Belen Larrondo, presidenta de la FEUC, se refirió a las diversas demandas que hoy existen al interior del movimiento estudiantil “tenemos un pliego de demandas extenso que apunta al bienestar estudiantil, una educación no sexista, a la democracia dentro de nuestras universidades y también del financiamiento que tiene a miles de chilenos endeudados”, recalcó. Esta movilización es respaldada por los estudiantes secundarios como sostiene la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Florencia Atria, quien además criticó las políticas adoptadas por el Ejecutivo en materia de infancia y adolescencia “llevamos un año de gobierno que se ha caracterizado por la criminalización y persecución de los estudiantes que se movilizan. No vamos a tolerar las medidas de un Gobierno que tiene un discurso respecto de proteger a los niños, mientras que por la espalda nos está criminalizando y reprimiendo fuertemente. La convocatoria es abierta para este próximo 25 de abril dado que las estudiantes hicieron un llamado a toda la comunidad para que participe esta manifestación dada la transversalidad de las demandas presentadas.

