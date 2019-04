4f88ce6b91

Nacional Política Frente Amplio y reunión con Piñera: Sin propuestas sobre la mesa es difícil dialogar Luego de la cita con el mandatario en el Palacio de La Moneda, desde la coalición se manifestaron decepcionados, pues aseguraron que el presidente no tuvo propuestas que entregar y que, por tanto, es difícil llegar a acuerdos en los proyectos que se quieren levantar. Diario UChile Miércoles 3 de abril 2019 17:20 hrs. Compartir

Previo a la reunión, desde el Frente Amplio ya tenían claros cuáles eran las propuestas que ellos querían entregar al presidente Piñera. En una minuta que posteriormente entregaron al jefe de Estado, redactaron los temas más importantes en lo que desean llegar a acuerdos con el Ejecutivo. En el documento destacan el endeudamiento estudiantil, educación no sexista, pensiones, violencia contra las mujeres y ampliación de la democracia. Sin embargo, luego de la reunión, desde el conglomerado político, sus dirigentes, no se manifestaron muy conformes con la cita, pues aseguraron que el presidente solo les habló de dos temas que fueron COP 25 y Elige vivir sin drogas, y que no tuvo propuestas concretas al respecto. La vocera del Frente Amplio, Stephanie Peñaloza, señaló que ellos están dispuestos a conversar y llegar a acuerdos, pero que es difícil si desde el Gobierno no tienen propuestas que entregar para aquello. “Somos proyectos políticos antagónicos, por lo tanto sabemos que no vamos a llegar acuerdos tan fácilmente, y además es muy difícil tener un diálogo cuando de la contraparte no hay nada que proponer. El presidente nos esbozó dos temas que quería hablar con nosotros, pero la verdad con ninguna propuesta sobre la mesa es difícil dialogar”, señaló. Por su parte, Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal, indicó que estas reuniones se dan en un contexto que es contrario al diálogo, pues la actitud que ha tenido el gobierno en los últimos meses no dan cuenta de disposición para conversar. En ese sentido, dijo que el control de identidad o no querer dividir el proyecto de pensiones dan cuenta de una disonancia entre la invitación y la realidad de acuerdos. Javiera Toro, presidenta del partido Comunes, aseguró que estarán atentos a la actitud que tome el Gobierno luego de las reuniones con la oposición. “Vamos a estar expectantes de lo que el Gobierno responda, porque hasta ahora hemos tenido un Gobierno muy unilateral, que ha tratado de imponer su agenda unilateralmente y eso es contrario al diálogo. Por nuestra parte estamos abiertos al diálogo, a generar acuerdos en propuestas bien concretas, que cambien y que recojan las urgencias que plantea la sociedad y por eso vinimos de manera abierta con un documento”. En tanto, la diputada y presidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez dijo que “fracasó la política de los acuerdos ficticios del Gobierno, fracasó y pese a eso como RD y Frente Amplio estuvimos disponibles a venir a dialogar, porque estamos disponibles a dialogar siempre que se trate de poner por delante las urgencias de los chilenos y chilenas”. La reunión con el bloque se da en el contexto de las citas que el mandatario ha tenido durante los últimos días con los partidos de la oposición para poder llegar a acuerdos y así hacer avanzar su programa de Gobierno. De estas conversaciones el Partido Comunista ha sido el único que se ha restado, argumentando que el diálogo se debe generar en el Congreso.

