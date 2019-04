4f88ce6b91

Derechos Humanos Justicia Nacional Marcha mapuche es reprimida por la policía en calles de Temuco La columna continuó su paso pese a negativa de Carabineros, quien finalmente dispersó a los convocados con bombas lacrimógenas. El comunero Marcelo Catrillanca precisó que seguirán movilizándose sin autorización y por la libre determinación del pueblo originario. Rodrigo Fuentes Miércoles 3 de abril 2019 17:42 hrs. Compartir

Una nueva marcha mapuche “por la libre determinación y la desmilitarización de La Araucanía” se realizó este miércoles en Temuco. Las autoridades y representantes del pueblo originario, partícipes del Movimiento Mapuche Agrupado en Temucuicui, llamaron a marchar pacíficamente por segunda vez, sin contar con la venia de las autoridades del Gobierno regional. Sin embargo, después de caminar un par de cuadras, la columna fue detenida por un fuerte contingente policial que los obligó a detenerse, pero sin resultados, ya que parte de la columna logró llegar a la intendencia de la zona, lugar donde estaba previsto dar por finalizada la protesta. Marcelo Catrillanca, padre del joven asesinado por Carabineros, Camilo Catrillanca, aseguró que seguirán convocando a manifestaciones sin autorización, ya que no se está llamando a la violencia. Aseguró, que tanto el intendente Jorge Atton, como el gobernador de la Provincia de Cautín, Mauricio Ojeda, han nuevamente “discriminado” al pueblo originario. “Lo que nosotros queremos es que no haya violencia, no queremos que se nos acuse de iniciarla. Como pueden ver hay un alto contingente policial y nosotros estamos tranquilos, seguiremos marchando en paz, aunque no haya autorización. Demostramos nuestro descontento por el homicidio de Camilo Catrillanca, por la brutal represión que ejerce la autoridad en nuestro territorio, por la libre determinación y el fin de la represión”, afirmó. La convocatoria a manifestar fue promovida luego de la pasada movilización, ocurrida el 20 de marzo y que terminó con más de 20 detenidos, entre ellos, dos menores de edad. Sobre la violencia policial ejercida en este tipo de acciones de protesta, el Jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía, Federico Aguirre, advirtió sobre el ensañamiento y el uso de escopetas antimotines por parte de Carabineros, no vistas en ninguna otra marcha convocada en el país. “Nunca me había tocado ver en la ciudad el uso de, por ejemplo, escopetas antidisturbios. Esos hechos los dimos a conocer, a través de un recurso de amparo preventivo interpuesto en la Corte de Apelaciones de Temuco, que está viendo en estos momentos. Reprochamos esa conducta desproporcionada, no solo está al margen de la ley, de tratados internacionales, sino que también de los mismos protocolos que regula la fuerza pública”, argumentó. La marcha de este miércoles, no solo fue convocada en la ciudad de Temuco, también en otras ciudades del país. En Puerto Aysén, Valparaíso y Santiago, la comunidad se manifestó por la libre determinación y la desmilitarización de La Araucanía. En tanto, este martes, la Fiscalía de Temuco resolvió cerrar la investigación por el delito de receptación, que se había iniciado en contra del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca, al momento de ser asesinado por Carabineros en noviembre de 2018. La causa citada deriva del eventual robo de vehículos que afectó a tres profesoras y que generó el procedimiento policial que derivó en el homicidio del joven comunero. El abogado de la familia del niño, Sebastián Saavedra, valoró en parte la medida del organismo persecutor, y sostuvo que era imposible asegurar otra cosa, puesto que el menor de edad no tuvo ninguna injerencia en los hechos descritos por la policía. “Nosotros creemos que aquí debiera decretarse el sobreseimiento definitivo, por la situación concreta que le tocó vivir, un adolescente que no solo vio morir a su amigo, también sufrió apremios por parte de Carabineros, sin que existiera fundamento para proceder a la detención, de hecho, el mismo control de detención se lo declaró ilegal”, subrayó. Recordar finalmente que, el Ministerio Público confirmó que en los próximos días se presentará la acusación para iniciar el juicio oral contra de los carabineros imputados por el asesinato de Camilo Catrillanca.

