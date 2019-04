4f88ce6b91

Internacional Theresa May pide nueva prórroga del Brexit y busca consenso con la oposición La primera ministra británica aseguró el martes que Reino Unido necesita una nueva prórroga de la fecha del Brexit para encontrar una solución al bloqueo y propuso al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que se sienten a buscarla juntos. Protestas de los euroescépticos, cansancio de París y Berlín. RFI Miércoles 3 de abril 2019 8:36 hrs.

A nueve días de la fecha límite señalada por la Unión Europea para que el Reino Unido logre un acuerdo que evite una salida abrupta no negociada, la primera ministra Theresa May ha decidido invitar al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, a una reunión que se realizará este miércoles con el objetivo de encontrar puntos en común que lleven a los laboristas a apoyar un acuerdo de May con el bloque de 27 países. Corbyn ha dado a conocer en la mañana del miércoles que sus prioridades en la negociación con la Premier son la unión aduanera y los derechos de los trabajadores. En realidad, no hay mayores diferencias entre el plan de May para el Brexit y el de los laboristas, que en la práctica proponen una versión suave, contraria al divorcio duro que busca el euroescepticismo fuerte conservador. Sin embargo, hasta ahora los dos partidos no han llegado a un conceso político para aprobar un plan que deje a todos medianamente satisfechos. Precisamente, diputados euroescépticos tories han expresado su malestar por la decisión de May de acudir al líder laborista, entre ellos, Boris Johnson, quien ha criticado a May de confiar la fase final del Brexit al partido en la oposición. Otro reconocido ‘brexiteer’, Jacob Rees Mogg, ha acusado a May de planear colaborar con un reconocido marxista, en referencia a Jeremy Corbyn. De hecho, varios diputados han advertido a la primera ministra que un pacto con el líder laborista podría destruir el partido conservador. Mientras May plantea solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga, en sus palabras, tan corta como sea posible, un grupo de diputados conservadores y laboristas presentarán este miércoles en la cámara de los comunes un plan para evitar legalmente una salida abrupta y sin acuerdo el 12 de abril. París y Berlín lamentan el caos británico Por su parte, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania lamentaron el martes el caos político generado en Gran Bretaña por el Brexit, y dijeron que Londres tiene que proponer una posición clara para dejar la Unión Europea. “Honestamente, a veces es difícil de seguir”, dijo a periodistas el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, después de que los legisladores británicos rechazaran una vez más el plan de divorcio presentado por la primera ministra, Theresa May. “Tres años después de su decisión, sería bueno que tuvieran una posición clara. De lo contrario se aplicará un Brexit duro en los próximos años”, advirtió. Heiko Maas, ministro alemán de Exteriores, afirmó que una extensión permitiría a May negociar con la oposición británica, pero se mostró escéptico sobre el éxito de esas conversaciones. “Al final tendremos que esperar a ver qué decide Londres, por supuesto. Ya pasaron cinco minutos de la medianoche y en Londres deberían saberlo”, afirmó.

