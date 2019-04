761bab4523

Contradicciones sobre isapres llevan a Comisión de Salud a citar a Ministro y Superintendente Aunque el Ejecutivo anunció una reforma al sistema de seguridad social que impediría a las aseguradoras el decidir unilateralmente el alza de sus planes, solo dos días después se conoció que el Gobierno congeló por dos años la vigencia de la ley que impulsa la baja en los precios de los planes lo que generó la molestia de la oposición. Diario Uchile Jueves 4 de abril 2019 16:18 hrs.

En medio de la polémica en torno al alza del precio de los planes de las isapres, el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para reformar el sistema y de paso aseguró que habrá mano dura, en el sentido de impedir cualquier tipo de medida que fuese perjudicial para los usuarios. Pero dichos anuncios se contraponen con lo que se conoció este jueves, respecto de la decisión del Ejecutivo de retrasar en dos años, la puesta en marcha de la ley que impulsa las bajas de precios en los planes de las isapres. Esta situación ha sido vista como un contrasentido hasta por los parlamentarios oficialistas, quienes sostienen que este es un “autogolazo” cometido por el Ejecutivo. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, manifestó su preocupación por el tema y señaló que esperara a conocer todos los antecedentes del caso “Quiero tener los antecedentes a la mano, lo que puedo dejar desde ya claro es que a lo menos es es un error y no tiene ninguna justificación la medida y una vez que tengamos la información en detalle podremos ver qué vamos a pedir como partido respecto de la autoridad que toma la decisión y de la decisión misma. Lo mínimo que se va a hacer es que esto se revierta y se aplique la medida del ajuste de planes ahora ya”. Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, apuntó sus críticas también al superintendente de Salud, de quien acusa no ha cumplido con su labor de manera eficiente. “Yo me pregunto qué explicación va a dar el Ministro de Salud, sabía lo que estaba operativizando el superintendente hace pocos días atrás, y si lo sabía, por qué no advirtió, por qué no salió al paso. Y si no lo sabía, dónde está el Ministro de Salud, primera autoridad de la cartera frente a una medida de esta naturaleza que es gravísima, justo en el contexto del anuncio de una nueva ley, justo en el anuncio del reajuste en el alza de los planes y justo en el momento que la ciudadanía ya no da más. El ministro debe dar una explicación al país y el superintendente debería renunciar por dignidad”. En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ricardo Celis (PPD), adelantó que tanto el ministro de Salud como el Superintendente de Isapres están citados para la próxima sesión de la comisión de Salud que preside, para que expliquen lo que ha sucedió y que finalmente se traduce en un situación abusiva y anómala para los afiliados al sistema de isapres de nuestro país. Celis indicó que es incomprensible que “se haya concedido un abuso más para el sistema”, agregando que “aquí no hay voluntad de parte del gobierno, lo que es contradictorio con lo que le hemos escuchado al ministro de Salud”. Por su parte el diputado DC, Víctor Torres, interpeló al Gobierno para “terminar con el doble discurso sobre el alza de los planes de las Isapres”. El parlamentario falangista criticó duramente la resolución que retrasó la rebaja en planes de salud. “No se condice en lo absoluto esta medida con lo que ha anunciado el Presidente de la República y el Ministro de Salud. Esto simplemente significa que el Gobierno tiene un doble estándar o hay autoridades de su Gobierno que están atornillando completamente al revés. Si efectivamente es el Ministro el que está indicando la línea en la que va seguir este Gobierno y el Superintendente dice lo contrario, obviamente debe dar un paso al costado”. En ese sentido, Torres criticó la falta de claridad del Gobierno asegurando que el gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado graves contradicciones en la materia“nos dicen le vamos a poner el cascabel al gato y viene el Superintendente y se lo saca. El Gobierno tiene aclarar si va seguir defendiendo a las Isapres y los prestadores, como también el Superintendente lo hizo al diminuir los requisitos para poder acreditar a los centro de atención, o va a ser capaz de poder enfrentar esta situación y de una vez por todas solucionar el problema que afecta a millones de chilenos y chilenas con estas alzas abusivas de las Isapres”.

