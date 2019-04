761bab4523

1ff844a89a

Educación Crítica, radical y contingente: Judith Butler inaugura el año académico en la U. de Chile La contingencia estará más presente que nunca en este hito del calendario universitario, cuando este viernes 5 de abril la filósofa norteamericana dicte la clase magistral de la actividad. A este acto se suma el jueves 4 de abril la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, instancia en la que dictará la Charla "Critique, Dissent, and the Future of the Humanities". Otro de los encuentros será un diálogo con teóricos y activistas en Casa Central. Todas estas actividades podrán ser seguidas por la comunidad a través de tv.uchile.cl. Diario Uchile Jueves 4 de abril 2019 8:15 hrs. Compartir

Cada año la Universidad de Chile convoca a un investigador o investigadora a inaugurar su año académico, actividad oficial con la que se da inicio formalmente al quehacer de esta misión fundacional del plantel. Rectores de planteles latinoamericanos, directores de empresas públicas, autoridades gubernamentales e investigadores de centros de estudios internacionales, entre otras y otros, han sido las voces encargadas de dictar las clases magistrales de esta instancia. Este año, en la inauguración del Año Académico 2019, la contingencia estará más presente que nunca gracias a la participación de una de las figuras más relevantes del campo de la teoría crítica y del pensamiento contemporáneo: la filósofa estadounidense, Judith Butler, quien recibirá en el marco de su visita el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. La visita de Judith Butler, contextualizó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, “se produce casi justo un año después del ‘mayo feminista’ que remeció a nuestro país, el que fue sucedido por numerosas manifestaciones de los movimientos de mujeres que irrumpieron con fuerza en las calles y el espacio público en general”. Es por ello que con la invitación a la teórica, “la Universidad de Chile cumple una vez más con su deber público de promover y alimentar debates clave para la ciudadanía”, como es en este caso el planteamiento de Butler en torno a temas como el poder, la violencia, género, cuerpos y sexualidades, entre otros. Como explicó la crítica cultural y una de las promotoras de la visita de Butler a la U. de Chile, Nelly Richard, el pensamiento teórico, filosófico y político de la filósofa, dada su complejidad y alcance, se ha tratado de reducir por parte de sus detractores “a la identificación con lo queer y sus llamados a la disidencia sexual”. Si bien es cierto que ha usado ese lugar “para interpelar al feminismo esencialista de un modo radical, criticando el rígido binarismo masculino-femenino del discurso de género”, su pensamiento va más allá. Esto, como explicó Richard, a partir de “su compromiso con las vidas precarias que extiende la categoría ‘mujeres’ a otros sujetos acosados y a grupos vulnerables, lo que la involucra con diversos frentes de luchas y resistencias contra la arremetida neoliberal”. Para el director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, Pablo Oyarzún, espacio que será presentado este jueves 4 de abril con una conferencia de la académica, Judith Butler es una filósofa “cuya obra es ampliamente conocida, estudiada y discutida en distintos centros y espacios, no solamente académicos, sino que también políticos y de emancipación social,porque tiene claramente una vocación en ese sentido. Su pensamiento no está aislado en la teoría sino que tiene que ver con problemas concretos y con movimientos sociales también”. La participación de Butler en estas actividades en la U. de Chile se da, como prosiguió Richard, en un contexto donde el feminismo vive un momento lleno de ambivalencias: “por un lado, está la percepción triunfante de un apoyo cada vez más masivo y articulado a las denuncias feministas”, y por otro, “está la sensación de peligro y amenaza generada por el despertar de las ultra-derechas que tienen al feminismo como el enemigo principal de su discurso neoconservador en contra de la ‘ideología de género’”. Es por ello que, como agregó Oyarzún, es pertinente la visita de Butler dado que “puede dar una resonancia especial porque justamente lo que está en juego aquí no es la defensa de derechos y de la inclusión, sino que es el destino mismo de la sociedad. O vamos a permanecer en esta suerte de impase histórico que es el neoliberalismo, o vamos a buscar cambios concretos y reales que permitan asegurar un futuro vivible a todas las personas”. En ese contexto, concluyó Nelly Richard, “la ética del pensamiento de Butler y su sentido de la responsabilidad crítica nos ayudan sin duda a enfocar mejor estas complejas tensiones en un momento más que oportuno para reaccionar frente al presente”. Junto a su participación en la inauguración del año académico el viernes 5 de abril a las 12:00 hrs., la filósofa sera parte del encuentro “Palabras Públicas: conversatorio con Judith Butler”, que se desarrollará ese mismo día a las 18:00 horas. La cita, que versará sobre los desafíos teóricos y políticos del feminismo hoy, estará moderada Nelly Richard, contará con la participación de Jorge Díaz, biólogo y activista de disidencia sexual; Sofía Brito, activista feminista y poeta; Daniela López, abogada feminista y Directora Fundación Nodo XXI; y Emilia Schneider, consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, militante del Partido Comunes y ex vocera de las tomas feministas 2018. Previo a estas dos actividades, el jueves 4 de abril al mediodía, Butler participará en la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, instancia en que dictará la Charla “Critique, Dissent, and the Future of the Humanities”. Todas estas actividades podrán ser seguidas a través del portal tv.uchile.cl dado que no quedan vacantes disponibles para la participación presencial en los encuentros.

Cada año la Universidad de Chile convoca a un investigador o investigadora a inaugurar su año académico, actividad oficial con la que se da inicio formalmente al quehacer de esta misión fundacional del plantel. Rectores de planteles latinoamericanos, directores de empresas públicas, autoridades gubernamentales e investigadores de centros de estudios internacionales, entre otras y otros, han sido las voces encargadas de dictar las clases magistrales de esta instancia. Este año, en la inauguración del Año Académico 2019, la contingencia estará más presente que nunca gracias a la participación de una de las figuras más relevantes del campo de la teoría crítica y del pensamiento contemporáneo: la filósofa estadounidense, Judith Butler, quien recibirá en el marco de su visita el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. La visita de Judith Butler, contextualizó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, “se produce casi justo un año después del ‘mayo feminista’ que remeció a nuestro país, el que fue sucedido por numerosas manifestaciones de los movimientos de mujeres que irrumpieron con fuerza en las calles y el espacio público en general”. Es por ello que con la invitación a la teórica, “la Universidad de Chile cumple una vez más con su deber público de promover y alimentar debates clave para la ciudadanía”, como es en este caso el planteamiento de Butler en torno a temas como el poder, la violencia, género, cuerpos y sexualidades, entre otros. Como explicó la crítica cultural y una de las promotoras de la visita de Butler a la U. de Chile, Nelly Richard, el pensamiento teórico, filosófico y político de la filósofa, dada su complejidad y alcance, se ha tratado de reducir por parte de sus detractores “a la identificación con lo queer y sus llamados a la disidencia sexual”. Si bien es cierto que ha usado ese lugar “para interpelar al feminismo esencialista de un modo radical, criticando el rígido binarismo masculino-femenino del discurso de género”, su pensamiento va más allá. Esto, como explicó Richard, a partir de “su compromiso con las vidas precarias que extiende la categoría ‘mujeres’ a otros sujetos acosados y a grupos vulnerables, lo que la involucra con diversos frentes de luchas y resistencias contra la arremetida neoliberal”. Para el director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, Pablo Oyarzún, espacio que será presentado este jueves 4 de abril con una conferencia de la académica, Judith Butler es una filósofa “cuya obra es ampliamente conocida, estudiada y discutida en distintos centros y espacios, no solamente académicos, sino que también políticos y de emancipación social,porque tiene claramente una vocación en ese sentido. Su pensamiento no está aislado en la teoría sino que tiene que ver con problemas concretos y con movimientos sociales también”. La participación de Butler en estas actividades en la U. de Chile se da, como prosiguió Richard, en un contexto donde el feminismo vive un momento lleno de ambivalencias: “por un lado, está la percepción triunfante de un apoyo cada vez más masivo y articulado a las denuncias feministas”, y por otro, “está la sensación de peligro y amenaza generada por el despertar de las ultra-derechas que tienen al feminismo como el enemigo principal de su discurso neoconservador en contra de la ‘ideología de género’”. Es por ello que, como agregó Oyarzún, es pertinente la visita de Butler dado que “puede dar una resonancia especial porque justamente lo que está en juego aquí no es la defensa de derechos y de la inclusión, sino que es el destino mismo de la sociedad. O vamos a permanecer en esta suerte de impase histórico que es el neoliberalismo, o vamos a buscar cambios concretos y reales que permitan asegurar un futuro vivible a todas las personas”. En ese contexto, concluyó Nelly Richard, “la ética del pensamiento de Butler y su sentido de la responsabilidad crítica nos ayudan sin duda a enfocar mejor estas complejas tensiones en un momento más que oportuno para reaccionar frente al presente”. Junto a su participación en la inauguración del año académico el viernes 5 de abril a las 12:00 hrs., la filósofa sera parte del encuentro “Palabras Públicas: conversatorio con Judith Butler”, que se desarrollará ese mismo día a las 18:00 horas. La cita, que versará sobre los desafíos teóricos y políticos del feminismo hoy, estará moderada Nelly Richard, contará con la participación de Jorge Díaz, biólogo y activista de disidencia sexual; Sofía Brito, activista feminista y poeta; Daniela López, abogada feminista y Directora Fundación Nodo XXI; y Emilia Schneider, consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, militante del Partido Comunes y ex vocera de las tomas feministas 2018. Previo a estas dos actividades, el jueves 4 de abril al mediodía, Butler participará en la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, instancia en que dictará la Charla “Critique, Dissent, and the Future of the Humanities”. Todas estas actividades podrán ser seguidas a través del portal tv.uchile.cl dado que no quedan vacantes disponibles para la participación presencial en los encuentros.