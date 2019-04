761bab4523

Cultura Fallece el cantautor argentino Alberto Cortez El músico murió a los 79 años en Madrid, debido a una insuficiencia cardiaca. Sus problemas de salud lo habían obligado a cancelar varios conciertos. Diario Uchile Jueves 4 de abril 2019 12:02 hrs.

El músico argentino Alberto Cortez falleció en la tarde de este jueves en Madrid, España, producto de una insuficiencia cardiaca. Cortez, de 79 años, había sido ingresado de urgencia al Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, el pasado miércoles 27 de marzo. Debido a esto, se vio obligado a cancelar actuaciones en Latinoamérica. El pasado viernes debía presentarse en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en República Dominicana, mientras que el domingo actuaría en Puerto Rico junto al artista local Alberto Carrión. Sus restos serán velados a partir de este mismo jueves en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en la capital de España, donde se estableció en 1964. Nacido el 11 de marzo de 1940 en la localidad de Rancul, provincia de La Pampa, José Alberto García Gallo debutó en 1961 con el disco Welcome to the latin club, grabado en Amberes, Bélgica. Desde entonces, grabó cerca de 50 álbumes, publicó cuatro libros de poesía y actuó en dos películas, Los éxitos del amor (1979) y Ritmo a todo color (1980). Su tercer disco, Poemas y canciones, Volumen 1, marcó el rumbo que seguiría en adelante, con obras de autores como Pablo Neruda y Atahualpa Yupanqui. Su siguiente trabajo, de hecho, estuvo completamente dedicado al folclorista argentino. Es el autor de canciones clásicas del repertorio en castellano, como “En un rincón del alma”, “Callejero”, “El abuelo”, “Mi árbol y yo”, “Miguitas de ternura” y “Castillos en el aire”. Además, colaboró con artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y, especialmente, Facundo Cabral. Con este último mantuvo una larga amistad, presentando espectáculos conjuntos, como “Lo Cortez no quita lo Cabral” y “Cortezías y Cabralidades”. “No soy de aquí”, una canción original de Cabral, era un clásico en el repertorio de Cortez. Alberto Cortez mantuvo además una larga relación con el público y la cultura chilena. Cantó versos de Neruda y Óscar Castro (“Romance de barco y junco”), fue amigo de figuras como Antonio Prieto y Raúl Matas y visitó diferentes ciudades del país. Su última gira, en 2013, lo llevó a teatros y casinos de Santiago, Viña del Mar y Coquimbo. Para 2017 había programado una nueva visita, aunque luego fue cancelada. En el año 2011, en una entrevista con el diario argentino Clarín, Alberto Cortez había hablado sobre la muerte: “El día que venga la señora de blanco, me gustaría que llegara como llegó a Yupanqui: afinando la guitarra para un recital (…) Ya no me pongo metas. Sólo amar y amar a mi mujer”.

