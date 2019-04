059e9b7874

Derechos Humanos Nacional Maquillaje y lucro: las denuncias de la Mesa Social por el Derecho a la Salud La organización, está compuesta por más de 30 instancias que representan a trabajadores, usuarios y activistas de la salud. Sus voceros indicaron que dentro de sus principales demandas está la creación de un fondo único solidario y universal para la salud, a contra posición de la iniciativa del gobierno denominada, "Fonasa Plus". Rodrigo Fuentes Jueves 4 de abril 2019 19:41 hrs.

Para exigir una salud pública de calidad para todos y todas, la Mesa Social por el Derecho a la Salud convocó a marchar este sábado seis de abril, a las 11 horas, desde Plaza Italia. Son más de 30 organizaciones de trabajadores, usuarios, de la sociedad civil, agrupadas en la instancia, quienes convocaron este jueves a manifestarse por las calles de la capital y que busca consagrar la salud como un derecho humano multidimensional. El representante de los trabajadores de la Mesa Social por la Salud, José Luis Espinoza, criticó las acciones impulsadas por el Ejecutivo tendientes a lucrar con el sistema, no poniendo límites a las isapres, mintiendo sobre las listas de espera y no resolviendo la falta de financiamiento, a costa de seguir endeudando al sistema público. “Se discute el tema de financiamiento de salud en base a cotizaciones individuales, un mecanismo regresivo, donde el que tiene más dinero puede tener un mejor acceso, no así las personas de más bajos recursos, quienes tienen que estar dependiendo de recursos públicos institucionales, por lo que no es universal, equitativo e igualitario para toda la población”, afirmó. Al respecto, la representante de las ONGs en la Mesa Social por el Derecho a la Salud, Iris González, además de hacer un llamado a participar en familia en la marcha de este sábado, criticó al Gobierno por jugar con la dignidad de la gente, especialmente la de escasos recursos. “El Gobierno pretende impulsar ciertos maquillajes, que no resuelven un problema estructural de fondo. Fonasa Plus, la reforma a las isapres y las concesiones hospitalarias, lo único que hacen es aumentar el negocio y el lucro que se hace con este derecho social, lucro que se hace a costa del el 80 por ciento de los usuarios, que principalmente es una población precarizada en todos sus ámbitos, no solo en el acceso a la salud”, argumentó. Recordemos que el Gobierno ha impulsado una iniciativa conocida como “Fonasa Plus”, la que, según el Ejecutivo, mejoraría el acceso a coberturas ambulatorias y hospitalarias, incluyendo a las clínicas privadas. Además, de modernizar la entrega de soluciones y servicios a los afiliados al fondo, que corresponden al 80 por ciento de la población. Sin embargo, para el médico y presidente de la Fundación Equidad Chile, Tomás Lagomarsino, esta propuesta supone que el sistema de salud debe funcionar en un esquema de mercado, potenciado el traspaso de recursos públicos a clínicas privadas. Precisó además que los afiliados van a tener mejor cobertura de salud en la medida en que paguen más por ello. “El Gobierno afirma que las listas de espera están disminuyendo, pero porqué, no es porque las personas están egresando, sino que principalmente están falleciendo y también se están colocando trabas para que ingresen a las listas de espera, listas fantasmas, que están fuera de las estadísticas, justamente en la atención primaria, consultorios municipales de todo el país. Situación que no se está revirtiendo, las medidas del Ejecutivo muestran que el escenario está mejorando, todo lo contrario, se vuelve a precarizar el sistema y entregar a privados una posible solución a este grave problema”, argumentó. Los representantes de la Mesa Social por el Derecho a la Salud, coincidieron en que en tiempos donde una nueva alza en el costo de los planes de isapres encarecerá aún más el sistema desigual en la distribución de los recursos destinados, por tanto, indicaron, el llamado a marchar este sábado seis de abril, adquiere mayor fuerza y vigencia.

